Irene Burillo: "Esto no me lo esperaba para nada"

La batería del teléfono de Irene Burillo sufre estos días las consecuencias del gran Open de Madrid que ha cuajado. La tenista de Caspe ha regresado este viernes a Barcelona, el lugar en el que entrena, tras vivir una semana de ensueño en la capital de España. Burillo entró a última hora en el Masters 1.000 y, contra pronóstico, logró meterse en la ronda final después de superar los dos partidos de la fase previa.

Tras derrotar a dos top 100 del mundo, tuvo la oportunidad de jugar en la pista ‘Manolo Santana’, la central, contra una de las mejores tenistas del planeta, la joven norteamericana Coco Gauff, número 6 del mundo –llegó a ser la número 1–, finalista el año pasado de Roland Garros... "Me impresionó jugar en la central, y hacerlo contra una jugadora así... pues aún más", señala Burillo.

"Es el mejor torneo de todos los que he podido jugar. Estoy muy contenta con el resultado y con las sensaciones que he tenido. Hacer partidos tan buenos y ganar a dos top 100 dan mucha moral para seguir trabajando", apunta la tenista aragonesa. Burillo valora que el escenario en el que ha logrado sacar su mejor tenis es excepcional: "El Masters 1.000 de Madrid seguramente sea el mejor torneo femenino de España, así que lograr esto aquí es todo un sueño. No me lo esperaba para nada".

A sus 25 años, a Burillo le ha llegado su mejor actuación en un momento que no contemplaba, aunque sí encuentra una explicación: "No esperaba ni jugar... Pero en Madrid hay mucha altura, y eso me benefició por el bote que tiene la pelota. Me adapté rápido y saqué buenos partidos".

El momento estelar llegó el jueves en el partido ante Cori Gouff, probablemente la raqueta con más futuro del circuito femenino. Irene Burillo nunca había jugado contra una rival de tanto nivel, instalada entre las 10 o incluso las 5 mejores del mundo. "Ella me impresionó mucho, pero pude empezar muy bien el partido. Luego creo que me pasaron factura los otros tres partidos que había jugado los días previos, mientras que ella no había jugado aún nada... Eso se notó", opina. Sobre el juego, la tenista de Caspe valora que su rival "tenía un gran saque". «Me hacía daño de primeras, logró más puntos que yo sacando. Me costaba restar, pero cuando el punto estaba jugado, de tú a tú, me sentí cómoda».

Eso le dejó unas buenas sensaciones que quiere aprovechar para el futuro. Su experiencia jugando contra rivales de tanto nivel le dejan una lección: "Hay que seguir trabajando muy duro físicamente. Están todas muy fuertes, y a este nivel el físico es muy importante. Luego, lo que hay que hacer es mantener una buena mentalidad".

Irene Burillo ahora va a continuar con su hoja de ruta, sin que la buena actuación en Madrid le haga variarla demasiado. Espera poder entrar en torneos WTA próximamente, y seguirá luchando por meterse en alguna previa de Grand Slam. De momento, para este próximo Roland Garros lo tiene imposible, ya que están cerradas, así que trabajará para entrar "el año que viene". La tenista, que empezó en el Club Meridiano Cero de Caspe y ha competido por el Stadium Casablanca, confía en continuar «trabajando duro para crecer».