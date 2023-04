El Real Madrid no se desconecta

El Real Madrid defendió su segunda plaza en LaLiga Santander 2022-2023 después de imponerse este sábado por 0-2 al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, una victoria que le costó mucho por una inusual falta de puntería que terminaron por resolver Nacho Fernández y Marco Asensio con dos 'fogonazos' en el tramo final del segundo tiempo.

Pese a dar dejar en casa a Vinicius Jr, el conjunto madridista no lo notó a nivel ofensivo. Generó muchas ocasiones, muy claras algunas de ellas, pero entre David Gil y Fali, no pudo abrir el marcador hasta cuando su rival empezaba a pensar que podía sumar un punto valioso.

Los de Carlo Ancelotti demostraron que no quieren desconectarse aún del campeonato doméstico y firmaron un partido más que notable, donde encontraron más resistencia de los de Sergio González en la primera mitad. El triunfo les coloca además a diez puntos del líder FC Barcelona, a falta de que este juegue a domicilio ante el Getafe.

El Real Madrid no salió nada contemplativo. Además de la ausencia del extremo brasileño y de Toni Kroos, Camavinga, Modric y Carvajal también tuvieron descanso, pero esta vez no hubo tiempo para la relajación por la cercanía de Stamford Bridge. El actual campeón salió decidido y muy pronto mandó, aunque el Cádiz no fue excesivamente defensivo y también trató de desplegarse y amenazar.

De hecho, en unos primeros 45 minutos, los locales fueron los que tuvieron la primera gran ocasión, con un disparo del 'Pacha' Espino que se estrelló en el palo de Courtois. Eso despertó aún más a los visitantes, que metieron mucha velocidad arriba con la calidad de Benzema, Rodrygo y Asensio y que gozaron de muchas ocasiones para haberse ido con ventaja al descanso.

El capitán gozó de dos de las mejores, con un mano a mano que, estorbado por Espino, no pudo superar a un David Gil que empezaba a dejar claro que iba a ser protagonista, y con un disparo que repelió el travesaño y botó en la línea tras una gran jugada de Rodrygo. El brasileño estuvo muy incisivo y fue el que más problemas creó con su desborde, y también tuvo un par de acciones que necesitaron de la mejor versión del guardameta y de Fali.

Pese al ritmo y las llegadas a las dos áreas, el marcador señalaba 0-0 al descanso, un resultado que no le gustaba demasiado a un Real Madrid que no aflojó en la segunda mitad, en la que además fue capaz de evitar problemas con las transiciones de su rival.

El Cádiz se vio poco a poco encerrado. El equipo madridista continuó 'enchufado' y buscó con ahínco el 0-1 que le permitiese algo de 'descanso'. Pero no era la mejor noche en cuanto a una de sus grandes virtudes y el ansiado gol se resistía insistentemente.

Esta vez fue Rodrygo el que perdonó delante de Gil tras un gran pase desde la defensa de Militao y el que luego no fue capaz de rematar un 'pase de la muerte' de Valverde con la portería ya sin su dueño y con Jorge Meré estorbándole lo justo.

Mientras Courtois vivía ya algo más tranquilo, las ocasiones sólo tenían una dirección, pero el marcador no se movía con Benzema topándose con el palo y Rodrygo si afinar del todo bien su disparo. El partido se disponía a entrar en su cuarto de hora final cuando el equipo de Ancelotti logró por fin el botín buscado.

Y lo hizo con un protagonista inesperado. Nacho, que había pasado al lateral derecho tras la entrada de Camavinga, cogió una pelota fuera del área y demostró una vez más su calidad en el golpeo poniendo la pelota lejos de David Gil, justo cuando hacía nada que su hermano Alex había entrado en el bando gaditano.

El Cádiz quiso reaccionar, pero los visitantes no lo permitieron y, tres minutos después, Asensio también dejó claro que el disparo es una de sus virtudes. El tiro cruzado del balear fue también imparable para el portero local y el partido se acabó, pese a que los cadistas intentaron ponerle emoción. FICHA TÉCNICA.

Ficha técnica

--RESULTADO: CÁDIZ, 0 - REAL MADRID, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

CÁDIZ: David Gil; Parra (Meré, min.55), Luis Hernández, Fali, Espino; Bongonda, Alcaraz, San Emeterio (Alex Fernández, min.70), Sobrino (Alejo, min.70); Ramos (Negredo, min.77) y Guardiola (Roger, min.70).

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Camavinga, min.67), Rüdiger, Militao, Nacho; Tchouameni, Ceballos, Valverde (Modric, min.80); Asensio, Benzema y Rodrygo (Hazard, min.80).

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Alcaraz (min.29), por el Cádiz.

--GOLES.

0-1, minuto 73. Nacho.

0-2, minuto 76. Asensio.

--ESTADIO: Nuevo Mirandilla.