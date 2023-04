El adiós de la leyenda Nano Modrego: "Era la temporada que más debía disfrutar, y es la que más he sufrido"

Nano Modrego es leyenda. Es el máximo goleador de la historia del fútbol sala aragonés, con una trayectoria que comenzó hace un cuarto de siglo y que terminó este miércoles. El zaragozano, que empezó a pegarle patadas a un balón en el Colegio Romareda, dice adiós de forma precipitada. No seguirá en el Full Emotion, su actual club, tras una temporada que no ha ido como él hubiera querido.

Creo que no es la despedida soñada...No me queda un sabor agridulce, de verdad. Mucha gente me dice que debía despedirme en el campo, pero es algo que no necesito. No se me queda esa espina clavada. En el club me han dicho que en septiembre me quiere organizar algo conjuntamente con el Sala 10. Espero que suceda, pero si no se hace, tampoco pasará nada, no es algo que necesita. Me llevo un cariño enorme, estoy abrumado de la gente que me ha escrito, que me ha mostrado su cariño, que me agradece lo que he hecho el fútbol sala… Eso me llena más que el aplauso en el pabellón.