España y Brasil ya casi agotan las entradas para su partido de fútbol sala en Zaragoza

Los partidos de fútbol sala que enfrentarán a España y Brasil en Aragón han despertado una gran expectación. En el caso del choque que acogerá el pabellón Príncipe Felipe, en Zaragoza, ya están prácticamente agotadas las 5.500 localidades que se van a habilitar en el pabellón para el domingo (el partido se jugará a las 21.00). El hecho de poder ver en directo a las que probablemente sean las dos mejores selecciones de la historia tiene tirón.

En el recinto zaragozano apenas quedan unos pocos cientos de entradas en dos de sus esquinas. El resto de sectores del Príncipe Felipe están completos desde hace bastantes días. La promoción de 2x1 de los primeros días funcionó, y ya entonces casi se agotaron muchas de las butacas. Aun sin esta oferta, los precios siguen siendo bajos, ya que las entradas se pueden sacar a 8 euros, más gastos de gestión.

Al día siguiente, el lunes, los dos equipos jugarán ‘la revancha’ en Teruel. En el caso de Los Planos, se van a poner a la venta unas 1.700 localidades. Aún hay disponibilidad en la página web de la Real Federación Española de Fútbol, donde se pueden comprar al precio de 10 euros, aunque de momento con oferta de 2x1.

Serán unos días intensos de fútbol sala en Aragón. España llegará a Zaragoza el viernes en autobús. Esa misma tarde entrenarán a las 19.00 el pabellón Príncipe Felipe, en principio a puerta cerrada. El sábado se espera que los jugadores firmen autógrafos para los aficionados, y por la tarde habrá otro entrenamiento. Brasil, por su parte, ese día entrenará en doble sesión en el pabellón, a las 9.30 y a las 17.30.

Los dos partidos serán televisados por Teledeporte. En el de Teruel se está planteando hacer un homenaje a Carlos Ortiz, el jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional, con 215 partidos jugados. No está descartada la presencia del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

España acude a Aragón con una lista de 15 jugadores en la que no estará Sergio Lozano, lesionado, y que estará conformada por: Jesús Herrero (Movistar Inter) y Dídac Plana (Barcelona), como porteros; Boyis (Viña Albali Valdepeñas) y Antonio Pérez (F. C. Barcelona) como cierres; Sergio González (F. C. Barcelona) y Mellado (Jimbee Cartagena) como ala-cierres. Chino y César (Jaén Paraíso Interior), Adolfo (F. C. Barcelona), Javi Mínguez (Jimbee Cartagena) y Raúl Jiménez (Real Betis Futsal) como alas; Raúl Campos (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Pablo Ordóñez (BeSoccer UMA Antequera) como ala-pívots; y Raúl Gómez (Movistar Inter) y Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena) como pívots.

La selección española es bicampeona mundial y heptacampeona de Europa. Es la mayor potencia del fútbol sala europeo, y después de Brasil, la selección más laureada de la historia. Se ha proclamado campeona mundial en en los años 2000 y 2004 y tres veces subcampeona en 1996, 2008 y 2012.

El combinado brasileño, por su parte, es la selección más importante del mundo, ya que es, con cinco títulos, la que más Mundiales ha conseguido. Es también la que más ha ganado en América. Actualmente ocupa la primera posición en el ranking mundial de futsal, Brasil es la selección más laureada en la historia del Mundial de Fútbol Sala de la FIFA, al que no ha faltado jamás.