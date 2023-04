El City fue un vendaval para el Bayern de Múnich

Botín gigantesco el que logró el Manchester City en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en el duelo titánico que disputó ante el Bayern de Múnich. Los de Pep Guardiola acarician las semifinales del torneo tras golear a los hombres de Thomas Tuchel en un duelo con un respeto tremendo en el Etihad Stadium y en el que tras imponerse el estilo de ambos entrenadores en la primera mitad, la reanudación dio lugar a las individualidades y al rock and roll.

Tuvo que aplicarse bien desde el inicio el Bayern en labores defensivas ante un City que quería imponerse en los tiempos de posesión. El cuadro de Guardiola opera a partir del ataque combinativo, el de Tuchel, más a la contra. Los del español tienen la paciencia como una de sus virtudes y saben esperar la ocasión. El Bayern que conoció Pep como entrenador salía a ganar, jugase en el campo que jugase. Con Tuchel, gran estratega, espera y contiene al rival. Peón a peón evitando la progresión ofensiva del adversario. Insistían los hombres de Guardiola con el balón tocando con Bernardo Silva, Rodri y De Bruyne como directores de orquesta. Davies y Sané lo intentaban por la banda de un eficaz Akanji, bien activo en los Cityzens. La primera seria del partido la tuvo Haaland, que no pegó como acostumbra apresurado por la velocidad de la jugada. No tardó Musiala en dar un poco de atrevimiento al Bayern, que con dificultades llegaba al área de Ederson para verse negado ante una defensa impenetrable.

Manchester City vs Bayern de Múnich. Associated Press/LaPresse

Golazo de Rodri

El duelo se encendía en la zona de tres cuartos, donde apareció Rodri para anotar un golazo con su pierna izquierda. Secundario de lujo en un duelo de estrellas, el mediocentro dejó a un rival en el camino y metió el esférico por la escuadra de Sommer, que al poco evitó el segundo de Gündogan sacando un pie fabuloso. El primer gol del español en la Liga de Campeones. No lo olvidará.

No podía cerrarse el equipo alemán, que optó por adelantar líneas y probar suerte con balones a Kimmich y Coman, que forzaban sin éxito a los laterales locales. Lo intentó el talentoso Musiala y con un misil Sané desde lejísimos. El signo del encuentro claramente estaba en el equilibrio desde la posesión y la táctica en la que se imponían los planteamientos de ambos entrenadores, dos estilos que dictan el nuevo orden europeo en el fútbol actual, y en el que se veían anuladas las virtudes de varios de los futbolistas presentes.

Repitió Sané la última jugada antes del descanso en la reanudación. Al lado contrario. Más cerca de Ederson con mismo resultado. Mandón el Bayern, que insistió con el atacante alemán. El extremo del Bayern, un ex del City, se adueñaba de todos los ataques bávaros. Aparecieron los jugadores para hacer el duelo más atractivo y menos encorsetado.

Los ritmos de baja cadencia dieron paso al rock and roll. Peligros constantes en ambas áreas y un error hizo que se cayera abajo el engranaje del Bayern. No fue la mejor noche de Upamecano, que perdió en la salida para que robara Grealish y cediera a Haaland, que esta vez actuó de asistente para poner el balón a Bernardo Silva, que solísimo hacía el segundo tanto en un partido donde el gol se vendía muy caro. El Bayern se iba a la lona con la aparición del 'dios nórdico del fútbol', que sumó su gol 45 en lo que va de temporada. El noruego no necesita participar en el desarrollo del juego para ser determinante en la zona de remate. Se la dan, la toca y a dentro. A un toque es como se producen la mayor parte de goles del nórdico, acostumbrado a su mitología y pieza que Pep Guardiola necesita para entregarle la Champions League al club de los petrodólares de una vez por todas.

El conjunto alemán se hundió en la eliminatoria y la próxima semana el Allianz Arena de Múnich dictará sentencia sobre quién pasará de ronda para medirse a Chelsea o Real Madrid.