El CH Jaca jugará la final de Copa contra el Barça

El Club Hielo Jaca jugará la final de la Copa del Rey y, por tanto, aspira al doblete después de conquistar la Liga el pasado fin de semana. Un logro que no alcanza desde hace once años, desde la campaña 2011-12, y del que se encuentra a una única victoria de distancia. Lo conseguirá si se impone en la reedición de la emocionante final por el título liguero que le medirá al Barça Hockey Gel este domingo en la pista de hielo de Majadahonda (14.00, Aragón Deporte). En la semifinal superó con claridad al conjunto anfitrión de esta final four (5-2), mientras que el Barça derrotó al Puigcerdá por un más ajustado 4-3 que se decidió en los últimos compases.

Los jaqueses se volverán a ver las caras con los blaugranas después de una eliminatoria por la Liga que se fue al quinto encuentro y se resolvió en la prórroga. Se ganaron este derecho después de superar con comodidad al Majadahonda; y eso que el primer periodo terminó con un parcial de 1-1 puesto que los madrileños igualaron el tanto inicial de Daniel Lacasa. En el segundo, Alejandro Carbonell volvió a situar a los aragoneses por delante en el marcador y el tercer y último fue un festín con los goles de Jaime Capillas y dos más de Carbonell, a los que el Majadahonda solo pudo responder con el provisional 3-2.

El Club Hielo Jaca y el Barça Hockey Gel, favoritos, accedieron directamente a la final four en calidad de finalistas de la Liga. En cambio, el Puigcerdá y el Majadahonda lograron el pase superando en cuartos de final al Txuri Urdin y el Kosner Huarte. El Club Hielo Jaca tiene un total de 30 títulos (14 de Liga y 16 de la Copa del Rey), y es el conjunto más laureado de este último trofeo.

Después de quedar suspendida a causa de la pandemia en 2020, la Copa del Rey celebró en Jaca las dos últimas ediciones de su final four con resultados dispares para el equipo. Los jaqueses ganaron el título en 2021, venciendo 2-1 al Barça en la prórroga y a puerta cerrada al darse un repunte de la covid-19 en vísperas del encuentro. En 2022, el equipo perdió la final 4-5 ante el Puigcerdá, también en la prórroga y esta vez jugando delante de sus aficionados.