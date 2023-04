Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se lo dedico a toda la ciudad"

Sonó el bocinazo final y, antes de abrazarse a su cuerpo técnico, lo primero que hizo Carlos Cantero fue correr y tender la mano a Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida. Así, reconociendo al rival su extraordinario trabajo en la final, inició el entrenador del Casademont Zaragoza la celebración del título de Copa. El madrileño era en ese momento un hombre sustentado por las incontables emociones que recorrían su cuerpo. Apenas podía hablar para relatar cuáles eran sus sensaciones.

"Se lo dedico a toda Zaragoza. El apoyo que nos han dado durante los cuatro días ha sido una pasada. la Copa es histórica, una de las mejores que yo recuerdo. Vivirla y ganarla aquí, en casa, es una pasada. Nunca había vivido algo así, con este ambiente. Había veces que me dolían los oídos del ruido, será difícil que volvamos a vivir algo así", manifestaba Cantero.

A pesar del (lógico) enfado de la afición con los colegiados, el preparador del Casademont Zaragoza elogió el papel de los tres árbitros en la final. "Ha habido errores, pero han sido para las dos partes. Era un partido muy difícil de arbitrar, los colegiados han estado bien", dijo.

En su discurso, además de elogiar el esfuerzo de toda la plantilla, Cantero hizo una mención especial a la MVP de la final, Helena Oma. "Estoy cansado de decir que es mi favorita. Siempre que puedo cuento con ella. Es una jugadora muy completa, una persona estupenda, da gusto tener una jugadora así en el equipo", afirmó el madrileño.

En lo puramente deportivo, Cantero reconoció haber sido "un durísimo rival". "Las finales son muy complicadas y nosotras hemos dado el máximo. Creo que el gran deseo de conseguir el triunfo es lo que nos ha llevado hasta él. Si te digo la verdad, es que todavía no me lo creo. No quepo en mí, tengo que procesar todo lo que ha pasado. No hay nada como esto", señaló. El entrenador del Casademont Zaragoza, completamente exhausto, dijo que a partir de ahora solo pensaba en "descansar".

"Estamos muy cansadas. Vamos a reorganizar el calendario de entrenamientos y a reajustar cargas porque hay jugadoras que han jugado muy lesionadas. Si no hubiera sido el partido que era, más de una no hubiese participado. Me quito el sombrero ante todas ellas", sentenció.

El abuelo de Mariona

Mariona Ortiz, una jugadora acostumbrada a canalizar de forma envidiable sus emociones, también pasó grandes dificultades para contener las lágrimas. "Siento una felicidad muy grande. El equipo luchó hasta el final y la Copa se ha quedado en casa, es una pasada. Para mí ha sido muy emocionante ganar a Avenida, también tengo mi historia… Soy muy feliz porque creo que nos lo merecemos un montón. El equipo, la ciudad, la Marea Roja… Toda la ciudad se merecía una victoria como esta", aseguró la directora de juego catalana.

La emoción fue incontrolable cuando se le preguntó a quién le dedicaba esta victoria. "A mi abuelo, era mi persona favorita del mundo. Murió hace unos años y ojalá esté muy orgulloso de mí. También se lo dedico a mi pareja, porque ella ha estado a mi lado siempre, en momentos muy complicados. Sin ella no lo hubiera conseguido tampoco", acertaba a decir la base.

Como otras muchas compañeras, Mariona Ortiz tampoco estuvo sola en el Príncipe Felipe. Varios de sus familiares la arroparon en la pista nada más finalizar el encuentro. "Ellos saben todo lo que he sufrido, lo duro que es mí día a día, que no todo es bonito… Al final, estos momentos hacen que merezca la pena. Hemos tenido baches, en los partidos tenemos bajones, pero nunca dejamos de creer", finalizó con una enorme sonrisa.

Carmen Grande, Lara González, Imani Tate, Serena Geldof... todas juntas celebraron a lo grande un éxito inolvidable. "Esto es increíble, es muy especial conseguir un título aquí, en Zaragoza. Se lo dedico a toda mi familia y, sobre todo, a la afición", concluyó Grande.