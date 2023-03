Miguel Ángel Arranz: "Quiero llegar a ser el mejor piloto de quad en España de rallys"

Creía que su currículum estaba forjado como piloto de quad, pero descubro que ganó premios como cazador.(Risas) Sí, pero fue hace tiempo. Gané un campeonato de Aragón (2000) y un provincial de Zaragoza (1998), con mi perro Tony. Era en la modalidad de San Humberto. Ya casi no me acordaba. Y ahora, ¿qué aspira a alcanzar?Culminar un proyecto que nunca ha habido antes en Aragón a nivel de motor: ganar mi tercera Baja 1.000 California en México –soy el único piloto del mundo que lo ha hecho dos veces– y el Dakar. Esto no lo ha conseguido nadie en España. Además, participaré en la Morocco Desert Challenge en abril (ocho etapas), que me servirá como toma de contacto en la navegación, y luego el Rally de Marruecos, en octubre.

No es un jovenzuelo.Lo sé. Cumplo 50 años el 11 de abril pero tengo una gran ambición, mucho ánimo y ganas de correr. ¿Qué le mueve a llevar a cabo estos retos?Quiero llegar a ser el mejor piloto de quad en España de rallys y ganar lo que nadie ha hecho hasta ahora: la Baja California y el Dakar. Es un proyecto que deseo que se prolongue más años, llegar a los 60 compitiendo. Es complicado, pero es mi meta deportiva lo que me hace seguir firme en mis convicciones. La exigencia física es muy alta.Sí, pero entreno mucho: gimnasio y bicicleta y, sobre todo, muchas horas con el quad. Hay veces que te duele hasta el pelo de estar a lomos de la máquina. El quad es el vehículo más exigente de todos los que hay para competir en campo.

¿Cuánto pesa su quad?La Yamaha Raptor 700, unos 250 kilos. Hago sesiones físicas con ruedas de tractor de diferentes pesos, de 80 a 150 kilos: las tumbo en el suelo y luego las pongo de pie; de nuevo al suelo, y de pie. Así varias veces. Entrenas la posición de espalda y cómo vas a levantar el quad si se queda atascado y clavado en la arena. ¿Desde pequeño tuvo afición por el motor?La afición por el quad me la inculcó un amigo, que es como mi hermano, Roberto Arellano. Él es el que me ha acompañado a la Baja California y estará conmigo en el Dakar. Me metió el gusanillo. En 2001 me dijo que me comprara uno. Le contesté que no tenía carnet de moto, pero es que solo hace falta el de coche. Si fue un mes de marzo, en julio corrí la Baja Aragón y quedé tercero en la categoría. Y desde ahí, kilómetros adelante.

¿Dónde entrena?Tenemos un escenario privilegiado como son Los Monegros. Siempre circulando con cuidado. Yo corro las horas más duras de calor para no cruzarme con ciclistas. Y, además, no ruedas a velocidad, sino que interesa hacer fondo, horas y horas de estar encima del quad para coger los terrenos más parecidos que te puedes encontrar como en la Baja California de México. Hace cinco años se estrenó en esta prueba a la que denominan la "madre de todas las carreras".Son 1.000 millas, aproximadamente 2.000 kilómetros ‘non stop’ de tirón, 46 horas sin bajarte del quad. El terreno es durísimo: un desierto muy exigente, baches que van desde el medio metro hasta los dos metros de profundidad... El cuerpo se queda deshecho. El primer año lo pasé muy mal pero gané. El segundo me atropelló un coche y tuve que dormir en el desierto y esperar a que me sacaran de allí. El tercero, me lesioné la rodilla y con pena lo dejé; y la cuarta, ya con la experiencia, dosifiqué muy bien y volví a ganar.