Carlos Checa: “La competición y el deporte son una superación personal"

Debutó en el Mundial en 1993, ¿cómo se subió a una moto por primera vez?Me gustaba mucho correr: ir en bicicleta, atletismo… Me gustaban todos los deportes, también hice fútbol. Pero cuando me subí a una moto, una Mecatecno siendo todavía muy pequeño y me di una vuelta por el pueblo, es como si ya no existiera nada más en el mundo.



¿Le atrapó?Es como cuando te enamoras de algo. Te apasiona. Me encantó. Luego le cogía la Vespino a mi padre, luego la de motocross. Me gustaba mucho, empecé a hacer algunas carreras y entré en la competición.



¿Su familia era habitual de los circuitos?No, no. Mi abuelo tenía moto pero para desplazarse y mi padre tenía una trialera e iba en moto pero ya está. Justo el día que yo nací mi padre se cayó de la moto, se rompió la pierna y se lo llevaron al otro hospital. Así que tuvimos que ir mi madre y yo a verlo a él, que estuvo 10 o 12 días ingresado. No fue el mejor augurio o no sé si estaba predestinado, pero a mi madre no le gustó mucho (ríe).



Estuvo más de 20 años en el Mundial, ¿cómo se gestionan?La vida, como todo, son etapas, procesos. No es lo mismo cuando empiezas, que cuando te retiras; cuando estás en la cresta o cuando las cosas te van mal. Pasas por muchas situaciones, pero al final para mí ha sido mi formación y mi escuela. La competición, y sobre todo en el motociclismo, te da vivencias muy intensas. Tienes que aprender muy rápido, las experiencias llegan de golpe y tienes que afrontarlas. Eso te hace aprender e ir a más, tanto en lo deportivo como en lo personal.



¿Cómo se aguanta tanto tiempo?

El secreto es qué filosofía tengas, la manera de tomártelo. Si piensas que solo vale ganar, la frase queda muy bien, pero al final la competición y el deporte es una superación personal. Tiene que ser un aprendizaje constante y te tienes que ir superando cada año. Estuve aprendiendo y sacando cosas positivas de cada temporada hasta el último año.



No todo es ganar…He estado delante, ganado carreras, campeonatos de España, en Superbike… Que sí, la finalidad es ganar, pero no solo en el resultado sino a nivel personal y de experiencia. Te tienes que llenar con eso porque si no te acabas destruyendo.



¿La clave?He sabido equilibrar las cosas. Saber llevar y ser realista: o sacas un rendimiento o no hay sitio para ti. Esto te hace ser muy activo y muy despierto. Me gustaba la sensación de vértigo en algún momento. Pero la presión está bien si la sabes llevar y no te absorbe.



¿Se llevó muchas amistades? He tenido mucha suerte, porque tengo amigos en todo el mundo: en Estados Unidos, en Japón, en Australia, por toda Europa y muchos en Italia, por mi manager y por los equipos. Es una segunda familia. Conservo muy buenas relaciones.



¿Cuándo asumió la retirada?El último año fue para ayudar a Ducati a desarrollar la moto y dar continuidad al mundial. Luego desarrolle otras motos y neumáticos, lo que te permite meterte en la cocina y aprendes mucho. Me sigue gustando subir a una moto y darle al gas. Sigo siendo inquieto y me gusta disfrutar de las pequeñas cosas, como ahora venir aquí -en referencia a Calatayud-.