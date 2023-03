Aroha Merenciano, pescadora: "Me encanta ver a jóvenes que prefieren el campo a la discoteca"

La historia de esta joven zaragozana amante de la pesca empezó como lo hacen muchas de las mejores historias: por casualidad. Si alguien les hubiera dicho a Aroha Merenciano y su padre, José Antonio, que capturar aquella palometa en Benicarló, cuando ella tan solo tenía 3 años, le cambiaría la vida jamás lo hubieran creído. "Ha sido mi padre quien me ha inculcado la pasión y el amor por la pesca", destaca la joven. Hoy él no puede acompañarla debido a una enfermedad, pero la zaragozana sigue creciendo y se ha convertido en una de las mujeres más conocidas e influyentes en el ámbito de la pesca deportiva en España.

Esta auxiliar veterinaria actualmente trabaja como manager española de Fish Surfing, una aplicación internacional de pesca que es, a su vez, una red social de pescadores. “Contamos con un mapa de aguas de pesca por todo el mundo, con información sobre pesca, permisos, tipos de peces, calidad del agua, material… de todo un poco”, afirma. Aparte de esto, es 'influencer'. De hecho, tan solo en Instagram, en su cuenta @carpfishingirl, aglutina casi 27.000 seguidores. Allí habla de pesca, de viajes y de técnicas innovadoras. Y es que, como explica, “la pesca no va a pasar de moda”. “Cada vez contamos con más avances y las nuevas tecnologías nos permiten llegar cada vez más lejos”, argumenta. Habla de cámaras, equipos receptores con alarmas hasta a 300 metros de distancia, material de camuflaje y un largo etcétera. “Para dedicarte a esto tienes que ser un gran amante de la naturaleza”, apunta.

Y eso que, a pesar de tratarse de una disciplina deportiva, en España, en ocasiones, no se sienten muy apoyados. “A veces parecemos delincuentes, mientras que en lugares como en Francia se nos cuida mucho. Es injusto. No hacemos ningún daño y priorizamos el bienestar del animal en todo momento”, explica la joven.

“Para mí la pesca es mi vida. Me ha ayudado a evadirme en los peores momentos y me encanta ver a jóvenes que prefieren irse un par de días al campo en lugar a salir de fiesta”, defiende. Porque sí, cada vez son más jóvenes y, sobre todo, más mujeres, quienes practican la pesca. “Antes era algo más de las novias de los pescadores. Hoy no, y somos muchas quienes nos iniciamos por nuestra cuenta”, afirma.

Aroha Merenciano, con su padre H. A.

Especializada en carpfishing -pesca de la carpa-, y aunque domina muchas más modalidades, la zaragozana se ha centrado sobre todo en este modalidad de pesca deportiva de fondo que está orientada a la captura de ejemplares de grandes dimensiones. “El más grande que he capturado pesaba 21 kilos. El récord en nuestro país se encuentra en los 36, aunque se dice que podría llegar a haber ejemplares de más de 40”, señala. Además, practica captura y suelta: “Lo primero para mí es que el pez vuelva sano al agua”.

Denominado como tal, el carpfishing es relativamente joven -no tendrá más de 13 años, aunque con otro nombre sí que ha existido toda la vida. Existe otra modalidad de moda, como es el catfishing o pesca del afamado siluro.

Aroha Merenciano, con una de sus capturas H. A.

Aragón, tierra de pesca

La primavera y el otoño son los mejores momentos del año para practicarlo, pues los peces están más activos. En cuanto a los cebos que utilizan, la joven asegura que los sabores son de lo más variados. “Tenemos dulces, como la piña, la almendra o la mantequilla, o salados como el pulpo o el cangrejo”, enumera.

También las características de Aragón convierten a este territorio en tierra de pesca. “Contamos con lugares famosos a nivel nacional y mundial, como el cauce del Ebro, o los embalses de Mequinenza y Caspe; considerados entre los mejores junto al de Orellana, en Extremadura”, asegura. También practica la pesca en el embalse de Valdabra, en Huesca, junto a su equipo. Ebro Pescadores, una de las sociedades más grandes de España.

Aroha Merenciano, preparándose para pescar. H. A.

Pero, como explica la joven, no hay que irse tan lejos para disfrutar de una sesión de pesca. “También es habitual ver pescadores en el Ebro a su paso por la ciudad, frente al Pilar. Yo voy siempre que puedo porque es un enclave espectacular”, reconoce.