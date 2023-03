La zaragozana Clara Aznar, de 16 años, hace historia en el deporte español: bronce en skeleton

El skeleton es un deporte tan extraño por estas latitudes que el Campeonato de España se tiene que celebrar en Letonia. Ante la ausencia de circuitos en nuestro país, ese día es la primera vez que algunos de sus participantes se tiran con el trineo por esa especie de tubo de hielo a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora. Una locura. En el último, llamó la atención que una de las debutantes, de apenas 15 años, quedara campeona de España: se trataba de la zaragozana Clara Aznar.

Unos pocos meses después, esta deportista, estudiante en el Instituto Goya, acaba de hacer historia para el deporte español. Ha conseguido la primera medalla para nuestro país en una competición internacional de skeleton: un bronce en la prueba de las Youth Series de este deporte, que estos días se celebran en Lake Placid, en Estados Unidos. “Aunque sea mi primera temporada, estoy con las mejores. Mañana tenemos otra carrera y voy a ir a superarme”, apunta desde allí.

Su trayectoria ha sido meteórica. Aznar siempre ha sido muy deportista. Y siempre le ha gustado la velocidad. Ha hecho atletismo y, sobre todo, patinaje. Llegó a ser subcampeona de España de patinaje de velocidad en la prueba de 200 metros contrarreloj-persecución. Pero, ¿cómo acaba una deportista zaragozana haciendo skeleton?

Clara Aznar, en una prueba de la Youth Series de skeleton. Heraldo

La culpa la tuvieron una lesión y la curiosidad de su madre. “Clara se lesionó y no pudo participar en las competiciones con la selección. Mientras se recuperaba, vi en Instagram un anuncio con una convocatoria para empezar en el skeleton. Era a partir de 16 años, pero mandó el currículum y la cogieron. Fue pasando fases hasta que se quedaron solo seis”, cuenta Esperanza Gil, ‘Peti’, su madre.

Momento histórico para el Deporte Español, Clara con 16 años acaba de ganar el bronze en una competición oficial de la @IBSFsliding Las Youth Omega series que dan acceso a los Youth Olimpic Games. Un ejemplo más del talento que viene. Por cierto vídeo del proceso de aprendizaje! pic.twitter.com/8oXikqVke6 — Ander Mirambell OLY (@AnderSkeleton) March 14, 2023

Poco después llegó el campeonato de España en Letonia y de ahí, a las competiciones internacionales, en las que Aznar ha dado un nivel fantástico. Debutó en Austria con una octava plaza; a la la segunda, en Austria, ya logró ser sexta; ahora, en Estados Unidos, se ha subido al podio. Hay que tener en cuenta que los contactos de esta zaragozana con el ‘fuego real’ de este deporte se limita, prácticamente, a los días de competición, ya que en España no hay circuitos para entrenar. Con estos resultados, tiene al alcance de la mano el que es su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de la Juventud de enero de 2024. “Ahora estoy un paso más cerca”, señala Clara tras su bronce.

"Tiene ese puntito de locura y cordura que hay que tener", dice sobre Clara Ander Mirambell, pionero de este deporte en España

El gran valedor de Clara Aznar ha sido Ander Mirambell, el gran pionero del skeleton en España, que llegó a disputar cuatro juegos olímpicos tras aprender de forma casi autodidacta. Él hizo las pruebas de selección en las que entró Clara y le está enseñando y guiando en su todavía corta -pero intensa- carrera. “Tiene ese instinto de supervivencia y de pilotaje... Con 16 años y su primera temporada, tiene ese puntito de locura y cordura que hay que tener”, dice de su pupila. Sobre su reciente medalla, Mirambell no ha dudado de calificarlo como un “momento histórico para el deporte español”.

Y eso que Clara está en clara inferioridad no solo por no poder entrenar en estos circuitos de forma habitual, sino porque ni siquiera cuenta con “el mismo material que austriacos, noruegos...”, dice su madre, que en pocos meses se ha convertido “en toda una experta” de este deporte, afirma entre risas. Mientras tanto, y aunque lleva medio invierno fuera de casa, Clara sigue estudiando 4º de la ESO en el Instituto Goya de Zaragoza. “El año pasado tuvo una media de 9,5; si no, no le hubiéramos dejado meterse en esto, porque lo primero son los estudios”, dice su madre.

El skeleton, en el que se baja en trineo por un circuito a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora, es parte de su vida… y de sus disgustos. “Trompazos se ha pegado muchos, siempre lleva moratones… En Canadá lo pasó mal porque era un circuito muy difícil. Pero ella se levanta y siempre vuelve a tirarse”, señala su madre.