La británica Mia Brookes se convierte en la campeona mundial de snowboard más joven, con 16 años

La británica Mia Brookes se ha convertido este lunes en la campeona mundial más joven de la historia del snowboard, con 16 años, tras dominar la prueba de los Campeonatos del Mundo de Bakuriani (Georgia) con una maniobra que marcó un hito.

La joven de 16 años, la primera en ganar el oro mundial de slopestyle para Gran Bretaña, también logró el primer doble agarre CAB 1440 de la historia en una competición femenina para conseguir una puntuación de 91,38 en su segunda ronda en sus primeros Campeonatos del Mundo.

Mia Brookes durante el Campeonato Mundial de Snowboard. IRAKLI GEDENIDZE

De este modo, superó a la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, bicampeona y defensora del título, que se hizo con la plata con una mejor puntuación de 88,78 en su primera manga, mientras que la japonesa Miyabi Onitsuka completó el podio con 83,05.

"Sinceramente, creo que voy a llorar. Nunca he sido tan feliz en mi vida. No puedo ni hablar, soy así de feliz. Estaba en lo más alto y mi entrenador me dijo: 'Si quieres ganar, prueba el 14'. Probé el 12 en los entrenamientos y casi hago el 14, y supe que era posible. Ya lo había intentado una vez, pero es la primera vez que lo culmino, así que estoy muy contenta", señaló a la BBC.

Brookes practica snowboard desde que tenía 18 meses, viajando en la autocaravana de su familia por Europa. Los entrenadores de la federación británica se fijaron en ella cuando tenía 10 años, y al año siguiente la seleccionaron para el equipo de desarrollo.