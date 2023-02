Panorina Goula: "Vine a Zaragoza para tres meses y, por ahora, no quiero volver a Atenas"

Así que a Panorina Goula se le conoce como ‘la griega’ del Stadium Casablanca...

La gente me llama así cariñosamente. Nací en Atenas y llegué a Zaragoza el año pasado, en octubre.Vine para tres meses, pero por ahora no quiero volver a Grecia.

¿Qué le llevó a cambiar el Partenón por la Virgen del Pilar?

Antes de acabar mis estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte me fui de erasmus a Lituania, donde conocí un grupo de amigos de Zaragoza. Tenía que hacer prácticas y decidí venir aquí.

Y apareció en su vida el Stadium Casablanca.

Estoy en cinco equipos:entreno con la escuela, un alevín, otro cadete y el Aragonesa. Además, juego en el Nacional. Todo el mundo que compone el club me ha ayudado muchísimo. Son personas que sé que si necesito cualquier cosa me van a ayudar.

¿De dónde saca el tiempo?

De donde puedo. También doy clases de educación física en inglés en el colegio Nuestra Señora de la Merced en Zaragoza. Estoy con distintas edades de primaria y me encanta. Tengo el C2 de inglés, así que también doy algunas clases de inglés... Por ahora, así voy ganándome la vida, poco a poco, paso a paso.

Habla castellano casi tan bien como la lengua de Shakespeare.

Empecé a aprenderlo a través de una aplicación que te enseña distintos idiomas. En Grecia, generalmente, nos gusta mucho España: las series, la música, la cultura...

¡Qué me dice!

Se escucha muchísimo ‘reggaetón’:Enrique Iglesias, Shakira...

‘Clara-mente’, el idioma no es un problema para usted.

Al principio pensaba que iba a hablar más en inglés, pero desde el primer día la gente se dirige a mí en castellano.Cuando estás todo el día escuchando un idioma, lo aprendes más rápido. ¡Me han llegado a decir que tengo acento maño!

¿Qué es lo que más le gusta de Zaragoza?

Poder ir a los sitios andando. Atenas es una ciudad muy grande y diferente. Allí necesitas 40 minutos para ir al centro. Aquí, en ese tiempo, vas de punta a punta en el tranvía. También me gusta mucho la gente, es todo el mundo muy agradable. Zaragoza está siendo muy importante en mi vida, siento que he crecido muchísimo como persona.

¿Y lo que menos?

Con el cierzo tengo un problema, todavía no me he acostumbrado.

¿Tiene ya una comida favorita?

La comida es parecida a la de Grecia, pero sin duda mi favorita es la paella. No la había probado antes y me encanta.

¿Por qué baloncesto?

En Grecia no es tan común empezar a jugar a baloncesto desde pequeño. Yo antes hice otros deportes:natación, gimnasia... Allí se practican muchas cosas y luego decides. El baloncesto es una de mis grandes pasiones y en mi familia nos encanta el deporte.

¿Qué le dicen sus padres?

Tenían claro que no me iba a quedar en Grecia, sabían que si quería evolucionar tenía que salir. Me apoyan y me ayudan, igual que mi hermana pequeña, que está en Estados Unidos.

¿Es muy diferente el deporte entre ambos países?

Sí, en Grecia es muy distinto. En los más pequeños se entrena la técnica individual, el bote, por ejemplo. Aquí se trabaja la técnica, pero mucho más enfocado al partido:bote, tiro, defensa... A nivel deportivo hay mucha diferencia.

¿También a nivel formativo?

También. Cuando vine aluciné al ver cómo funcionan las cosas en un club como el Stadium Casablanca. Hay muchísimo trabajo detrás de cada partido: coordinadores, gestiones del club, entrenamientos, mantenimiento... En Grecia no tenemos clubes así ni equipos escolares, son conjuntos de barrio.

¿Le ha dado tiempo a pasarse por el Príncipe Felipe?

¡Sí! He visto a los dos equipos del Casademont Zaragoza, a los chicos y a las chicas. Me encanta el baloncesto y quiero seguir disfrutando de él mientras esté en Zaragoza.