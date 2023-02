"El triatlón de invierno requiere mucha disciplina y esfuerzo"

Las tres se iniciaron en el triatlón hace poco tiempo y por idéntica razón: hacer deporte. Lo que no esperaban era engancharse tan rápido a una disciplina donde, a pesar de su escasa experiencia, ya comienzan a cosechar éxitos. Son las hermanas Lozano (Sofía y Sara) y Jara Andrés. Las tres, deportistas del Stadium Casablanca, coparon el podio en el último Europeo de invierno júnior disputado en Andorra. Una cita donde su compañero de equipo, Javier Álvarez, fue segundo en categoría masculina.

La más rápida fue Sofía Lozano. Como su hermana, empezó a hacer triatlón hace cuatro años, después de "toda la vida" haciendo natación en el club. Pero no fue hasta hace dos cuando comenzó a "tomárselo más en serio y competir a nivel nacional". "Estoy muy contenta porque hay un ambiente muy diferente al que estaba acostumbrada. Es un deporte que requiere muchas horas de entrenamiento, esfuerzo, disciplina… pero si estás motivado es mucho más sencillo", afirma la joven de 17 años.

Sofía cruzó la meta sin conocer en qué posición iba Sara, que finalmente cosechó el bronce. "Cuando la vi llegar me alegré muchísimo", apunta la hermana mayor, consciente de que su primer metal internacional "refuerza el camino recorrido hasta ahora". "Es un paso más para seguir mejorando, después de conseguir este año el ascenso del equipo de chicas a Primera División Nacional. Además de compañeras, somos un grupo de amigas", celebra.

La prueba de Andorra constaba de dos vueltas a un trazado de 2,2 kilómetros de carrera; 3,5 de bicicleta y 3,5 de esquí. "Este año nos ha costado preparar el esquí de fondo. Ha sido un esfuerzo importante subir los dos días del fin de semana a entrenar, pero sin duda ha merecido la pena", reconoce Sofía.

Una dedicatoria muy especial

Sara, de 15 años, se adentró en esta disciplina hace cuatro siguiendo los pasos de su hermana. "Se le ocurrió y nos gustó", apunta con espontaneidad. Con el imprescindible respaldo de sus padres, ambas comenzaron una exigente rutina que les obliga a dedicar todos los días de la semana al deporte. "Los lunes nadamos y hacemos gimnasio; el martes, bici; miércoles, nadar y correr; jueves, nadar y core; viernes, nadar y correr; los sábados salimos en bici y los domingos, trote suave", relata la joven con una sonrisa.

En el Europeo de Andorra, ambas estuvieron acompañadas únicamente por su padre, indispensable para "aguantar" sus inevitables "nervios". "A nuestro abuelo le dio un ictus el viernes previo y nuestra madre no pudo venir. Le dio mucha pena, pero también fue especial por eso. A pesar de que fue duro competir así, le dedicamos a él la carrera", afirman las dos hermanas.

Rodillo desde casa

La mayor de las tres es Jara Andrés, que se hizo con la medalla de plata. A sus 18 años, centrada en sus estudios de 2º de Bachillerato, la triatleta se muestra "muy contenta" por este sobresaliente resultado. "Solo llevo un año, empecé el pasado y también por mi hermano, que ya hacía triatlón. Tenía claro que quería seguir practicando deporte, pero no sabía cuál", dice.

Andrés aterrizó en el Stadium Casablanca después de hacer atletismo en el Scorpio. "Correr es lo que mejor se me da, pero esquiar tampoco lo hago mal. Las cosas están yendo bien y eso me anima a seguir hacia delante", afirma. Eso sí, la deportista confiesa que le está "costando" compaginar los entrenamientos con su rutina académica. "Se me está haciendo bastante duro, a veces tengo que hacer rodillo en casa", confiesa.

Detrás de los éxitos de Sofía, Jara y Sara está la figura de Alejandro García, su entrenador y coordinador de la sección en el club. Antes de acabar, las tres coinciden en señalar la importancia del técnico en sus resultados. "A nivel deportivo está demostrado, pero a nivel humano sabe motivarte y sacar lo mejor de ti. Es muy majo, nos apoya, nos dirige y eso te ayuda a competir al máximo", sentencian.