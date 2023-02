Cristina Espejo y Mireya Arnedillo, campeonas de Europa de cross con el Playas de Castellón

El Playas de Castellón competía en casa, en Oropesa del Mar, y lo hizo valer para ser el gran protagonista de la Copa de Europa de clubes de campo a través al adjudicarse los títulos absolutos masculino y femenino y el de relevos mixto, además de colgarse la plata en sub-20 masculino. Dos de los oros tuvieron acento aragonés. En el absoluto femenino la montisonense Cristina Espejo repitió el éxito ya alcanzado el año pasado y lo mismo hizo en el relevo mixto la zaragozana Mireya Arnedillo.

Espejo, que en cierto sentido se resarce así del 12º puesto individual de la semana pasada en el Campeonato de España, colaboró con un décimo puesto que resultó decisivo para asegurar el triunfo junto a la quinta plaza de Likina Amebaw y la novena de Naima Ait Alibou. El doblete del Playas de Castellón iguala el logrado por el gallego New Balance entre 1996 y 1997. En el podio le acompañaron el también español Adidas, con un punto menos, y el portugués Sporting de Braga.

En el relevo, Arnedillo recibió el testigo de Abderrahman El Khayami, primero de la primera posta. La aragonesa mantuvo y amplió ligeramente su ventaja, para hacer entrega a Víctor Ruiz, todo un especialista en este tipo de carreras de cross por relevos, como ha demostrado ya en varios campeonatos de Europa con la selección española. Ruiz continuó aumentando las diferencias y dio el relevo a la ugandesa Winnie Nanyondo que no hizo otra cosa, sino certificar de nuevo el título continental para Playas de Castellón, que además repitió el cuarteto del año pasado en Oeiras. Era la segunda ocasión que se celebraba esta modalidad del relevo mixto. Completaron el cajón los equipos Sporting Club de Portugal y los franceses de Decines Mayzieu.

Tres quintos puestos en el Nacional sub-23

A la plata de Pol Oriach en los 3.000 metros y el bronce de Pablo Delgado en los 60 metros vallas del sábado, este domingo la delegación aragonesa no pudo añadir ningún metal más en el Campeonato de España sub-23 de Antequera, lo que no implica que no hubiese buenos resultados. Teresa Santolaria (400 metros), Sandra Labarta (1.500) e Iván Martín (triple salto), los tres del Intec Zoiti, fueron quintos. Además, por parte del Alcampo Scorpio 71, Inés Arqued finalizó sexta en el 800, Blanca Sayas fue octava en 1.500 y Sofía Campo, sexta en altura.

Representando al Alcampo Scorpio 71, el vasco Markel Fernández fue plata en el 400, al igual que la valenciana María González en triple salto y el riojano Carlos Beltrán, en longitud.