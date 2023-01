Roberto Bautista no puede con Tommy Paul y se despide de Australia en octavos

El tenista español Roberto Bautista se ha despedido del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer este lunes en su partido de octavos de final ante el estadounidense Tommy Paul (6-2, 4-6, 6-2, 7-5), un resultado que deja el 'grande' oceánico sin representación de la 'Armada'.

El castellonense, número 25 del mundo y que en segunda ronda había eliminado al británico Andy Murray, tuvo que remar contracorriente en la Margaret Court Arena después de que el norteamericano le rompiese el saque en el larguísimo juego inaugural.

Nuevamente, Paul firmó otra rotura en el quinto juego y aunque el español dispuso de hasta seis ocasiones para quebrar el servicio de su adversario en el último, este solventó el problema en su primera oportunidad.

A pesar de ello y de marchar 2-3 en contra en el comienzo de la segunda manga, Bautista respondió con autoridad y consiguió empatar el duelo con dos 'breaks' que le ofrecían esperanzas para el tercer parcial, pero Paul acabó con ellas impidiendo de volviese a romper.

El número 35 del mundo se adjudicó el tercer set gracias a dos quiebres y el cuarto con uno, para garantizarse, tras tres horas y 22 minutos de juego, el pase a sus primeros cuartos de final de un 'Grand Slam'.

Su rival será el también estadounidense Ben Shelton, que confirmó su condición de 'revelación' del 'grande' oceánico después de superar a su compatriota J.J. Wolf (6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4), 6-2) en tres horas y 47 minutos.

En su segundo cuadro principal de un 'Grand Slam', el joven de 20 años, número 89 del ranking ATP, salvó los dos 'break points' a los que se enfrentó durante el partido, rompió en cuatro ocasiones el servicio de su rival, ganó 22 puntos más que él y conectó 64 tiros ganadores -23 saques directos-. Así, se convierte en el primer hombre estadounidense en alcanzar los cuartos de final de un 'grande' antes de cumplir los 21 años desde Andy Roddick en Wimbledon 2003.

Djokovic en el Australian Open HANNAH MCKAY

Además, el serbio Novak Djokovic (4) pasó por encima del australiano Alex De Miñaur (22) al superarle por un rotundo 6-2, 6-1 y 6-2 en dos horas y seis minutos y se enfrentará en los cuartos de final del Abierto de Australia al ruso Andrey Rublev (5), quien se llevó un duelo dramático ante el danés Holger Rune (9) por un ajustado 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6(9)

El campeón de 21 títulos ‘major’ no acusó las molestias en el muslo de la pierna izquierda que le dificultaron los desplazamientos en sus largos duelos previos contra el búlgaro Grigor Dimitrov (27) y el francés Enzo Couacaud. "Gracias por venir esta noche. Quería ganar en tres sets, siento que no hayáis podido presenciar un partido más largo. Los primeros juegos fueron igualados y a partir de ahí me sentí más suelto y él estaba más tenso. Tenía que enfocarme en eso", explicó al extenista Jim Courier sobre la Rod Laver Arena.