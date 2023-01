El retrato de Vigaray en Gijón

Carlos Vigaray, lateral derecho del Real Zaragoza, no fue el relevo del lesionado Gámez este domingo en Gijón. El que, presumiblemente, es el segundo futbolista para ese puesto en el desdoblamiento de posiciones diseñado en julio y agosto por el iniciador del proyecto de esta liga 22-23, el anterior director deportivo, Miguel Torrecilla, no contó para Fran Escribá en El Molinón de Gijón. Ni siquiera parecía tener opciones de salir durante el partido en caso de que hubiese sido necesario, pues el entrenador se llevó a Luna, del filial, para ocupar ese rol de suplente en el carril del '2'.

La lesión de Gámez, una rotura muscular en un muslo que lo va a tener apartado del equipo varias semanas -se estima que tres- provocaba, inevitablemente, un retrato a todo color de la situación de Vigaray en la actual plantilla. Lo natural, en circunstancias normales, es que él fuese el relevo del lastimado Gámez en el once titular en campo gijonés. Si no ocurría -como la mayoría presumió desde un principio, conociendo los antecedentes-, iba a ser sinónimo de que el defensor madrileño de 28 años no está al nivel mínimo necesario como para afrontar el papel de jugador principal del actual Real Zaragoza, que no está sobrado de puntos para sobrevivir en el puesto 17º de la clasificación a estas alturas de la segunda vuelta. Escribá decidió apostar por Larrazabal, extremo-delantero de fábrica desde que empezó en el Athletic de Bilbao y que solo el año pasado, en su cesión al Amorebieta, formó como lateral de largo recorrido, 'carrilero', en un sistema constante de cinco defensas, con tres centrales. Nunca como lateral puro, en una zaga de cuatro.

Vigaray viene sufriendo un calvario con una lesión grave en la rodilla derecha, con afección al cartílago y con edema óseo, de la que fue operado en septiembre de 2021 por el doctor Guillén en Madrid. Desde entonces, en más de año y medio de rehabilitación, el espigado lateral solo ha dispuesto de 12 minutos el pasado 6 de diciembre en el Carlos Belmonte de Albacete, donde fue el último cambio en la recta final de aquel 0-0. Antes, había jugado su primer partido -amistoso, de entrenamiento- frente al juvenil en la Ciudad Deportiva en la semana precedente, tras infinidad de meses trabajando al margen del grupo y en solitario.

La temporada pasada la pasó en blanco por completo. Cero partidos. En esta, se perdió su segunda pretemporada de modo absoluto y tardó un par de meses en pisar la hierba del campo de ensayos. Su último partido en dinámica ordinaria de grupo fue en mayo de 2021, en Mallorca, al final del milagro de Jim (Juan Ignacio Martínez), en aquella salvación del descenso a Segunda B inverosímil.

Su contrato en vigor y el respeto del club a su especial situación le dio una ficha en la nueva plantilla este año. Eso sí, en un gesto que tuvo sus lecturas entre líneas, cedió a última hora su dorsal '2' a Fuentes (con ese matiz de viejo número de titular) y cogió el '22', que estaba libre tras el cambio de Bermejo por el '10'. Estaba pero no participaba aún con los demás.

Ha habido alguna opción más para que Vigaray fuese alineado con anterioridad. Pero fue Francés el que se adaptó al lateral antes que darle paso. O en aquel partido de Copa ante el Diocesano de Cáceres, donde los condicionantes previos invitaban a darle una oportunidad a modo de test sobre su situación competitiva. Tampoco ahí se abrió la puerta a Vigaray.

Las multitudinarias convocatorias del neofútbol, de hasta 23 jugadores inscritos en las actas de los partidos, permiten difuminar este tipo de cuestiones sin dar lugar a más debates. "Si están en la lista es porque pueden jugar en cualquier momento", aducen los entrenadores, Escribá también. Pero Vigaray, salvo aquella fugaz aparición en Albacete, la única en año y medio largo, nunca lo hace. En Gijón, donde se daban las condiciones para verlo, no se dio su reaparición como titular. Esa alternativa, por lo tanto, sigue abierta a partir del siguiente duelo, el del lunes que viene ante la Ponferradina; o el siguiente en Andorra... Pero la foto de Vigaray no es demasiado fotogénica. Y menos en este enero donde el club tiene enormes dificultades para fichar por exceso de cupo, tanto de personal como de límite salarial global.