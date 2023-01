Monzón recupera el Torneo Internacional de Tenis Femenino ‘Conchita Martínez’

Las promesas del tenis femenino internacional volverán a concitarse en Monzón para disputar el Torneo que lleva el nombre de la campeona aragonesa y montisonenses. El Conchita Martínez regresará del 15 al 22 de mayo por lo alto con 25.000 dólares en premios a repartir entre las finalistas.

La organización corre a cargo de la Concejalía de Deportes, cuyo concejal Eliseo Martín, ha presentado esta mañana los detalles de la décimo octava edición junto al director del torneo Michel Irigaray, del Club de Tenis Monzón. El torneo contará con tenistas que están entre los puestos 300 y 400 del ranquin WTA. Si bien dada la trayectoria de este torneo se va a tratar echar mano de jugadoras por debajo del puesto 300. El cuadro individual será de 32 tenistas, mientras que el de dobles será de 16 parejas. La Federación Española y la organización se reparten cuatro invitaciones para otras tantas tenistas para que acudan al Torneo.

La última edición se celebró en 2019, los años 2020 y 2021 no hubo por la pandemia y la de 2022, ha recordado Eliseo Martín, “decidimos no hacerla ya que la Federación Española nos pedía con un año de antelación que confirmáramos las fechas y era mucho riesgo ya que no se sabía la evolución de la covid-19”.

Este año se retoma el Torneo en el mes de mayo ya que en marzo, explica el edil, se “van a realizar los trabajos de reparación en las pistas donde se jugará el Conchita Martínez, además se ha presentado el proyecto de cambio a led de toda las luces de la instalación a una subvención para infraestructuras que acogen competiciones internacionales”. En 2024, el torneo ya recalará en su fecha habitual, en marzo.

Eliseo Martín ha agradecido a “Michel Irigaray que aceptará ser por tercera vez el director del Torneo, ya que tiene experiencia en su organización”. Éste ha destacado que aceptó el ofrecimiento y ha involucrado a su hijo, el tenista Pablo, en las labores de codirector.