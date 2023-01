Carlos Mayo y Cristina Espejo, estrellas del Memorial Alós de Huesca en su regreso

Tras las suspensiones de 2021 y 2022, este domingo se celebra en Huesca se celebra la edición número 44 del Memorial Jesús Luis Alós de campo a través. Una cita a la que van a dar brillo los mejores atletas regionales del momento en un cartel que encabezan Carlos Mayo y Cristina Espejo. Se pondrá en liza el Campeonato de Aragón individual y están en juego tres plazas para conformar el combinado que acudirá al Nacional que se disputa el 29 de enero en Ortuella (Vizcaya). El escenario será el parque Miguel Servet y las pruebas arrancarán a las 10.00.

Organizado por el Club Atletismo Intec Zoiti y con carácter internacional, se enmarca en los actos con los que se celebra el 50 aniversario de esta entidad. De nuevo con un trazado de 1.300 metros en su vuelta larga y 900 en la corta, los deportistas absolutos completarán nueve kilómetros. También es una prueba abierta a las categorías sub 18, sub 20, sub 20 y máster. Además, se espera el concurso de unos 250 niños a través de la actividad de Atletismo Divertido que promueve la comarca de la Hoya de Huesca. En suma habrá medio millar de corredores.

El cuadro de honor del Memorial Alós presenta nombres como los de José Regalo, Chema Martínez, Elíseo Martín, Edwin Soi, Rodrigue Kwizera… Jóvenes que después se han convertido en figuras. Para este año se buscaba una “bandera”, como la ha definido el presidente del Intec Zoiti, Roberto Dieste, Berti, y se ha encontrado en el zaragozano Carlos Mayo, campeón de España y décimo del mundo. “Desde 2005 no gana un atleta nacional, pero no queremos que sea un paseo militar”, por lo se cuenta como principales rivales del aragonés con los kenianos Dominick Bett y Nehemiah Kipyegon.

No estarán Toni Abadía y Pol Oriach, que disputan otra cita este fin de semana en Jaén, pero sí se cuenta con un cartel en el que elevan el nivel Daniel Osanz, Luis Agustín, Pablo Salaverria, Luis Pastor o Eduardo Menacho. En la categoría femenina brillan junto a Cristina Espejo los nombres de Raquel de Francisco, Isabel Linares, Verónica Escartín o Paloma Aznar. El Campeonato de Aragón otorgará tres plazas directas a los primeros clasificados para las categorías sub 20, sub 23 y absoluta masculina y femenina.

El Alós “del reencuentro”, como lo ha definido Berti, se ha topado con problemas para su organización debido a los “incrementos bestiales” de los gastos generales. Al estar inscrito en el calendario nacional y ser competición internacional de nivel 1, estos “ahogan” la partida de contratación de atletas. El presupuesto es de 9.000 euros con los que se preserva la premisa de lograr una “importante calidad organizativa” con 30 auxiliares y 12 jueces. Se han externalizado funciones, con web propia y un sistema informático de inscripciones y resultados. El Intec Zoiti organizará en el segundo trimestre del año la carrera de empresas ESIC en Huesca.