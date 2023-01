Sainz salva el día y Barreda se lleva un enorme susto en la quinta etapa del Dakar

El segundo bucle de Ha'il que conformó la quinta etapa del Dakar 2023 llegó envuelto en la bruma de la polémica. La FIA decidió activar a favor de Audi el 'balance de prestaciones', un sistema por el cual pueden abrir o cerrar la potencia de los coches para igualar la competición en caso de que se vean notablemente lastrados.

Heredado de otros campeonatos como el Mundial de Resistencia, en Toyota elevaron la protesta al más alto nivel cuando se confirmó que Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Mattias Ekstrom iban a tener 8 kWh (unos 11 CV) para ayudarles a cazar a los Toyota, liderados por Nasser Al-Attiyah, que acusó a la federación internacional y a la organización (ASO) de querer "matar" el Dakar.

Con el runrún de que esta acusación de favoritismo del catarí podía costarle una sanción deportiva, este decidió que no podía especular y salió al ataque. Aunque es poco frecuente, ya que Al-Attiyah y su copiloto Baumel no suelen ser demasiado proactivos en este sentido, aprovecharon las complicadas dunas de la etapa para mandar un aviso a sus competidores.

El primero de ellos fue Carlos Sainz, que pese a tener un día complicado volvió a demostrar sus redaños. En meta entró a poco menos de dos minutos de Al-Attiyah, lo que unido a los problemas de sus rivales (especialmente Sebastien Loeb, que volcó en los últimos kilómetros y perdió casi 20 minutos más), le hizo salvar el día con bastante dignidad. El sempiterno Peterhansel, que llegó a meta tras el español, sigue siendo el primer perseguidor de Al-Attiyah, que sostiene el liderato con 22:36 sobre 'Monsieur Dakar'. Sainz tiene una desventaja de más de media hora.

Durante la quinta etapa, a Laia Sanz se le acabó sin embargo la fortuna. En el kilómetro 28 de la especial del día, su Astara volcó y dio varias vueltas de campana. El fuerte golpe hizo temer algo serio, si bien tanto ella como su copiloto, Maurizio Gerini, salieron ilesos en lo físico pero muy tocados en lo moral. El día anterior habían logrado por primera vez un 'top 20', que en el caso de la catalana era el primero que marcaba desde su paso a los coches, por lo que estaba pletórica. Mientras esperaba al camión de asistencia, tuvo tiempo para recuperarse del golpe y pensar si merecía la pena seguir, toda vez que su coche quedó notablemente dañado.

Tras varias horas y gracias a la ayuda del camión de asistencia del Astara, conducido por Javier Jacoste junto a Juan Francisco Silva y José María Fontdevila, y de Sergio Vallejo, toda una institución en los rallies en España que debuta en el Dakar, Sanz pudo continuar hasta la meta, pensando ya en la jornada de este viernes.

Barreda hace contener el aliento

Tras su heroica victoria del miércoles, Joan Barreda hizo que todos los competidores del Dakar contuvieran la respiración. El castellonense se fue al suelo cuando ya tenía en el horizonte la meta, a unos 20 kilómetros de la llegada. Al pasar por las últimas dunas de la jornada, el piloto de Torreblanca y Toby Price, que venía tras él, se estrellaron. Según Adrien van Beveren, tuvieron que despertar al español porque se había quedado inconsciente.

Aunque el protocolo médico debía obligarle a abandonar inmediatamente, ya que así lo indica la normativa, Barreda y Price pudieron continuar y llegar a meta enganchados al nuevo líder de la general. Fue una etapa con problemas de navegación, tal y como se preveía. "Me quedé un poco en shock, pero luego me ayudaron mis compañeros y llegamos juntos a la meta. Ahora intentaré recuperarme y ver cómo me va mañana", dijo Barreda en la meta.

La victoria final fue para Van Beveren, beneficiado por las bonificaciones por ir abriendo pista al comienzo del día y por haber ayudado a Barreda y Price, seguido por Nacho Cornejo. La general pasa a estar liderada por Sam Howes, pero con menos de un minuto de margen sobre Kevin Benavides. Barreda, cada vez más dolorido, cae al sexto puesto provisional.

La etapa de este viernes será la más larga de este Dakar, con 467 kilómetros cronometrados y otros 409 de enlace entre Ha'il y Al Duwadimi. Pistas muy rápidas al principio -¿podrán aprovechar esos 11 CV extra Sainz, Peterhansel y Ekstrom?-, para luego volver a las zonas con más tierra y arena. Será una jornada de pura supervivencia y con probabilidad de problemas de navegación. Nada está decidido aún y quedarán aún dos etapas más, incluida la maratón, antes del ansiado día de descanso del lunes.