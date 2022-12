Themis López, un aragonés en el Dakar

Un aragonés correrá el rally más famoso y exigente del mundo, el Dakar, que tiene lugar en Arabia Saudí del 31 de diciembre al 15 de enero. El oscense Themis López cumplirá su sueño y el de cualquier aficionado al motor y lo hará como copiloto del catalán Joan Font. Ambos a lomos de un buggy, un vehículo ligero, y como parte de la escudería FN Speed Team. Afronta el reto de su vida con el objetivo de cruzar la meta de cada una de las etapas y disfrutar de un trazado de casi 5.000 kilómetros de carreteras en irregular estado, pistas y dunas en pleno desierto.

14 jornadas aguardan a López, deportista curtido en pruebas del campeonato de España y uno de los responsables de la escudería oscense Osca Motor Club. Su experiencia además en la organización de competiciones sobre tierra le ha abierto una puerta que hasta hace solo unos meses consideraba "imposible" de cruzar. "Venía de ayudar en el Rally de las Mil Dunas, que se celebró en Marruecos a finales de octubre, y me llamaron para ofrecerme esta posibilidad. Primero les dije que no, pero mi mujer me replicó que si estaba loco y que debía aprovechar esta oportunidad. Así que les devolví la llamada para decirles que sí", recuerda.

La fórmula para llegar a Dakar presenta una compleja sencillez: "Trabajar y conocer gente". Además, ha realizado un curso en Galicia y también se ha formado en Marruecos con el magisterio del motorista Dani Oliveras, que ha sido ‘top ten’ en el Dakar. La ocasión, in extremis por la premura de los plazos, es de las que llegan una vez en la vida. "Estoy acostumbrado a este tipo de vehículos y eso me ha facilitado tener una plaza. Puedo solucionar en carrera cualquier incidencia porque no estará detrás el equipo mecánico", relata Themis López.

Su piloto será el catalán Joan Font, que comenzó con 18 años en el mundillo de los rallyes, fue probador de Pirelli y ha corrido varias pruebas del Campeonato del Mundo. Va a ser su quinto Dakar, y López lo define como "una persona muy amable que lo hace todo fácil". Cualidades que ayudan a sobrellevar dos semanas en el interior de un vehículo de reducidas dimensiones. Un buggie "rápido y fiable". "Va a ser durísimo y muy motivante, nunca he estado 15 días sentado en un coche", continúa el oscense.

La suya es una categoría que "está de moda", más "sencilla y económica". Los buggies son vehículos creados de manera específica para este tipo de pruebas, con 135 kms/h de límite de velocidad, un peso de mil kilos y casi 200 caballos. El Dakar ya no es la aventura romántica de hace unos pocos años, y desde la entrada de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se ha profesionalizado esta competición que se corre en Arabia por cuarta vez y supone la edición número 45.

"El reto es acabar -valora López-, desde el año pasado es más complicado porque se ha establecido un tiempo máximo y hay controles de paso intermedios que te pueden sacar de la opción de ser finisher. Se puede seguir corriendo fuera de clasificación pero no te llevas la medalla a casa".

El aragonés también se ha preparado físicamente, y a la pura competición se añade el estímulo de la convivencia con las más de 3.000 personas que mueve el Dakar. La representación española será la segunda más numerosa tras la francesa, con unos 130 participantes entre pilotos y copilotos y el incombustible Carlos Sainz como rostro más reconocible: "Vamos con uno de los presupuestos más ajustados, hay gente que hipoteca su casa para poder correr". Themis López se siente preparado: "Lo que más temo es el reloj. Hace dos semanas habría dicho que la navegación, el miedo a perderme, pero he hecho unos buenos entrenamientos. El piloto es muy fino y no tememos grandes averías".

Ha recibido los consejos habituales de "hidratarme, comer, tomar cafeína… y mucha paciencia, hacer la vida fácil y que me la hagan a mí para que vayan pasando los días". No le asustan las dunas del desierto saudí, pues posee "experiencia en varias competiciones. En la segunda parte de la carrera hay dos etapas muy cortas pero en las que los mejores invertirán cuatro o cinco horas. Al principio nos aguardan temperaturas de cinco o seis grados y terrenos muy rotos". Aunque amparado en una escudería, Themis López asume sus gastos personales. La inscripción cuesta 23.000 euros; cada mecánico, 9.000, y el camión de asistencia otros 11.000 euros. El presupuesto genérico de un buggie en el Dakar se acerca a los 180.000 euros, y eso que es "la categoría de coches más económica... Es un rally muy grande, con cifras mareantes".