Dos rutinas full body para aprovechar el tiempo si cierran pronto el gimnasio

Durante estos días es normal que la rutina deportiva se vea alterada, pero hay que tratar de continuar haciendo ejercicio en la medida de lo posible para que, luego, la vuelta a la normalidad no se nos haga tan cuesta arriba en enero. Una dificultad añadida de estas fechas festivas es que los gimnasios y centros deportivos tienden a cerrar antes, si bien las cadenas más comerciales y low-cost abren incluso las mañanas de los días señalados en el calendario. Otros establecimientos, más pequeños o de gestión particular, pueden cerrar para aprovechar las vacaciones.

Full body en el gimnasio

Si estás en el primer caso, te proponemos una de nuestras rutinas de cuerpo entero para optimizar el tiempo de los entrenamientos. Primero, calienta y estira para evitar lesiones durante al menos 10 minutos y ya, comienza a entrenar.

Empezaremos con las piernas, haciendo sentadilla con barra y discos o bien prensa inclinada. Lo ideal será hacer 4 series de unas 10 repeticiones intentando reducir los descansos. Pasaremos a la espalda, haciendo remo en polea baja o jalón al pecho, el que más nos guste. Finalmente, pasaremos a hacer press banca, o con barra o en la máquina especifica. Las series y repeticiones deberán ser similares a las del primer ejercicio. Para acabar, podemos incluir algún ejercicio libre de hombro con mancuernas, como elevaciones, y algo de brazos.

Full body en casa

Si, por otro lado, no podemos ir al gimnasio, la alternativa será entrenar en casa. No hay problema, también tener la secuencia de ejercicios perfecta para ello. Además, podrás sumar algo de cardio al final ya que el tiempo de cierre no te apremiará a acabar. Lo mejor es apostar por ejecuciones tipo HIIT o Tabata y aquí va un ejemplo:

Sentadilla y tocar suelo. Tocaremos el suelo alternando las manos.

Tocaremos el suelo alternando las manos. Rodillas y brazos arriba. Es el típico skipping en el sitio.

Es el típico skipping en el sitio. Plancha y arriba . Como si quisiéramos hacer burpees.

. Como si quisiéramos hacer burpees. Zancadas con saltito . Alternando la pierna en cada salto.

. Alternando la pierna en cada salto. Rodillas + desplazamiento . Alternando las piernas que elevamos, balanceándonos de lado a lado.

. Alternando las piernas que elevamos, balanceándonos de lado a lado. Puñetazos con movimiento.

