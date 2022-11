La piragüista Julia Cuchí anuncia su retirada de la alta competición

“It’s been a pleasure” (“Ha sido un placer”). Con este encabezado anuncia la piragüista fragatina Julia Cuchí su retirada de la alta competición en un mensaje que ha publicado en redes sociales. “Todo tiene su fin, y todo fin es el principio de un ciclo nuevo”, anuncia la aragonesa, de 27 años, con experiencia en competiciones nacionales e internacionales. Sin ir más lejos, en septiembre formó parte del equipo nacional que compitió en la Copa del Mundo en Seo de Urgel (Lérida).

Cuchí señala que “no es ni de lejos una despedida hacia este deporte, pero sí de transformar la energía que le estaba dedicando a los entrenamientos y al papel de atleta hacia otras cosas, curiosidades y motivaciones diferentes”.

A continuación, enumera una serie de agradecimientos “a las personas que he conocido y me han ayudado en todos estos últimos 13 años a sacar la mejor versión de mi dentro y fuera del agua. Sois muchísimos, pero me acuerdo de todos”. E incluso agradece “los momentos más tensos por todo lo que he aprendido de ellos, y si me transformo hacia otras cosas que al menos esta etapa de atleta de alto nivel la pueda dejar con muchísimo cariño, y sobre todo con paz y ligereza también”.

Cuchí logró un oro en el Campeonato de Europa júnior de 2013 y dos años después participó en el Mundial sénior en la República Checa y en el Campeonato de Europa sub 23 en Polonia. El mes pasado había tomado parte en la concentración del equipo español para preparar el Campeonato del Mundo 2023 en el canal británico de Lee Valley.

En su mensaje de despedida realiza una mención “especialísima” a su familia, “que tendría que escribir otro post para ellos, porque de verdad que se lo merecen todo en esta vida y es que son lo mejor que tengo, de verdad de la buena. Me habéis dado la mejor vida posible, gracias por hacer posible que mis sueños se cumplieran. Vosotros sí que sois magia”.

Y termina con una alusión a los deportistas que “siguen dándolo todo en el agua” deseándoles “pura admiración y energía para este invierno y próxima temporada tan decisiva para París 2024. Gracias por todo lo que me habéis enseñado deportivamente, pero sin duda a nivel personal. Seguiremos aprendiendo, viéndonos algún día”.