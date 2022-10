La Copa Jaime I cruza en Monzón a las promesas del rugby aragonés y catalán

Más allá de los resultados, lo importante fue el aprendizaje y la propia celebración del torneo. El campo de Los Sotos de Monzón, el hogar del Quebrantahuesos, albergó el pasado sábado la primera edición de la Copa Jaime I, un cruce amistoso entre las jóvenes promesas de Aragón y Cataluña que midió a las selecciones sub-16 y sub-18 de ambas comunidades.

La superioridad de los combinados de Cataluña, donde el rugby tiene una mayor implantación y desarrollo y que se encontraban ultimando su próximo debut en el Campeonato de España A, se hizo notar adjudicándose los dos encuentros. Abrió la jornada el choque sub-18, que se resolvió con un 7-69 y después en el sub-16 se vivió un 0-113. Más allá de los marcadores, se destacó la lucha de las escuadras aragonesas. “Queda camino para seguir mejorando, pero cada vez la meta se acerca más”, se afirmó desde la Federación Aragonesa.

Como es tradición, no faltó el tercer tiempo, el tradicional encuentro que los dos equipos que se acaban de enfrentar realizan tras el partido para confraternizar y en el que no faltó la comida y los refrescos. El Quebrantahuesos quiso destacar “el esfuerzo realizado por la Federación Aragonesa de rugby al traer a Monzón partidos de selecciones, algo que los chavales seleccionados del club no olvidarán fácilmente”.