Los Jabatos de Huesca siguen obrando milagros

Sobreponiéndose a las adversidades, compensando las carencias con esfuerzo, imaginación y voluntarismo, creyendo firmemente en lo que se hace y amando y respetando su deporte. El Club Béisbol Huesca, los Jabatos, siguen sumando éxitos cada vez que sus chicos pisan un terreno de juego. El último lo alcanzaron el pasado fin de semana en Valencia, el Campeonato de España sub-11, que se suma al otro primer puesto también celebrado en lo que va de 2022, la Serie Nacional su-18.

En la capital del Turia, en la que los zaragozanos del Miralbueno fueron 11º, los oscenses no solo conquistaron el título en juego, sino que lo lograron sin perder ni un solo partido. En la primera fase superaron a los murcianos del Molina por 24-1, a los navarros del Irabia, que recientemente les habían derrotado en la final de un torneo, por 8-7 y al Gavá catalán, que el año pasado les había eliminado en cuartos, por 17-7. En cuartos, su víctima fue el Viladecans Black (15-7) y en semifinales, los anfitriones del Antorcha (7-6). El último obstáculo para alzarse con la copa fue el Viladecans Yellow, que cayó por 10-12.

Los cerca de mil espectadores que presenciaron la lucha por el título acabaron alabando el juego de los Jabatos y reconociendo su mérito. A los cánticos iniciados por los padres de los campeones se sumó el resto. “No tenemos campo, pero tenemos a Coro”, fue lo que se pudo oír en las celebraciones. Un lema que aúna dos aspectos claves del club. En primer término, la carencia de una instalación específica en la que poder entrenar y en contraposición, el trabajo que realiza el que su alma mater, el cubano José Miguel, ‘Corojo’, Valdivia, quien puso en marcha el proyecto en 2014 y lo sigue dirigiendo.

“El último éxito es inconmensurable, se trata de un campeonato muy difícil que han ganado poquísimos clubes, que además son de mucha tradición y solera”, pone en valor Corojo el primer puesto destacando también “la ayuda y dedicación de los padres y la junta”. “Son niños y su rendimiento resulta impredecible, más si tenemos en cuenta nuestras circunstancias, por eso todo el mundo nos está felicitando y ha tenido mucha resonancia dentro del béisbol” asegura.

Esas circunstancias a las que se refiere son la falta de una instalación. Aunque ya en diciembre del año pasado el Ayuntamiento de Huesca, con el que la entidad espera poder reunirse, aprobó la habilitación de un espacio municipal, todavía no cuentan con él. En su lugar, se están viendo forzados a entrenar en lugares variopintos, desde el patio del colegio Pirineo-Pyrénées hasta la explanada junto al Palacio de Congresos pasando por parques y un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva. “La gente se asombra de que practiquemos sobre asfalto, es como si nadases en tierra y luego pasases al agua”, explica Corojo sobre el contraste que viven sus jugadores cada vez que salen de Huesca a competir. “En breve contaremos con un túnel de bateo en la Ciudad Deportiva, algo es algo”, avanza.

En la actualidad el club alberga conjuntos sub-10, sub-11, sub-13, sub-15 y sub-18. Para completar la pirámide faltaría el sénior, con el que sin campo no se puede contar dado que no podría competir en ninguna liga oficial de la federación española. “Si no se remedia, el trabajo que venimos haciendo desde la cantera se va a perder”, lamenta Corojo, que es optimista acerca de poder ver algún oscense en el próximo Mundial sub-18. “España se ha clasificado y existen posibilidades de que alguno de nuestros chicos sea llamado”, adelanta.

En Valencia los protagonistas fueron Martín Barcos, Mariano Consejo, Alejandro López, Samuel Mir, Álvaro Nogarol, Marco Pérez, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Rubiralta, Alfreso Sánchez, Santiago Serra, César Tisaire y Urbez Diarte, considerado el jugador más destacado del equipo. En las labores técnicas Corojo estuvo asistido por Larry Vásquez y como delegado acudió Julio Rodríguez.

Fruto del crecimiento del club es también su presencia este fin de semana en la Copa de Cataluña. En Gavá, los sub-16 han sido invitados para verse las caras con equipos de Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y República Checa. Entre los españoles será el único club no catalán.