Maxi Torcello: "Queremos tutear a los mejores de la Superliga"

Primer partido oficial, el pasado sábado frente al Leleman Valencia, y primera derrota. ¿Cómo valora el arranque liguero?

Todos esperábamos empezar con una victoria. Con el equino renovado, necesitamos un poco de confianza, pero no se pudo conseguir un triunfo y hay que mirar hacia adelante para cambiar cosas que hicimos mal. Por el lado positivo, el equipo trabaja muy bien y es cuestión de tiempo que los jugadores se conozcan entre sí para funcionar como un bloque. Cuando se generen vínculos de confianza, el juego va a mejorar.

¿La profunda renovación de la plantilla perjudica el rendimiento?

El equipo es nuevo. Solo quedan tres jugadores de la anterior temporada. Lleva tiempo acoplar y pulir muchas cosas. Es cuestión de encajar bien las piezas.

¿Cuál es el objetivo del Pamesa Teruel para la presente temporada?

Queremos tutear a los mejores equipos de la liga, como Melilla, Almería o Guaguas. Queremos estar a su nivel y el equipo tiene mucho potencial.

¿Aspira a ganar algún título?

Es complicado porque hay equipos muy competitivos, pero confío en el trabajo y en el crecimiento del equipo. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Mi expectativa es llegar a lo más alto.

Más información La SD Huesca, a prolongar la racha de victorias en El Alcoraz

¿Hay opciones de volver a la competición europea?

Sí, es muy motivador. Es difícil porque hacen falta apoyos económicos, pero jugadores, técnicos y directivos queremos que el equipo vuelva a ser lo que fue.

La Challenge Cup fue la competición donde mejor rindió el equipo en el curso pasado.

Sí, fue como isla dentro de una mala temporada. Era la competición en la que disfrutábamos del voley.

¿Qué debe mejorar en el equipo para volver a ser el equipo hegemónico que fue hasta hace solo dos temporadas?

Falta conseguir la armonía del equipo y más orden en el bloqueo. Tenemos muy buenos sacadores y seremos agresivos en este apartado, pero nos falta aprovechar la ventaja del saque con más orden en el bloqueo. También tenemos muy buenos defensores e intensidad. Hay que intentar compaginar el bloqueo con la defensa. En el aspecto psicológico, no tenemos que venirnos a bajo cuando perdemos y esa solidez se gana con el tiempo. Tenemos que mejorar nuestra fortaleza mental para competir punto a punto y remontar marcadores adversos. Con orden táctico y mejorando la solidez mental, nos puede ir muy bien, porque físicamente somos muy fuertes, con muy buenas individualidades, que espero que pronto funcionen como conjunto.

¿Le gustaría reforzar alguna faceta del juego?

Estoy contento con la plantilla. Hubo mucho trabajo durante el verano para elegir a los jugadores. Con esta plantilla, se puede armar un equipo que juegue bien, transmita a la gente y pelee de tu a tu con los mejores. Lo primero es construir una plantilla, crecer como conjunto, coger confianza y competir al máximo nivel.

¿Le pesa la responsabilidad en su primer año como entrenador de un equipo que ha dominado el voleibol nacional durante una década?

No siento presión. Estoy conforme con el trabajo que realizamos. Horas de trabajo y ganas no van a faltar. Eso me deja la conciencia tranquila. Tengo la confianza de que las cosas van a salir bien, porque el potencial es muy grande. Creo en el trabajo del cuerpo técnico y en la calidad de los jugadores. El prestigio del equipo es una motivación más y un desafío, pero a mi me gustan los desafío.

Tras haber jugado varios años con el equipo, se ha pasado a la dirección técnica. ¿Qué faceta prefiere?

Son cosas muy distintas. Como jugador no tienes tantas preocupaciones. Te centras en rendir bien. Como entrenador, tienes que cuidar de muchas personas y procurar que haya buen ambiente de trabajo. Es más complejo, pero me encanta. Es muy bonito compartir cosas que viví como jugador. Devuelvo lo que aprendí en la cancha.

¿Le sirvió de aprendizaje como entrenador?

Saber lo que se siente como jugador es muy útil como entrenador. Es una ventaja enorme. Conozco la frustración del jugador cuando no le salen las cosas bien. Intento transmitir tranquilidad en los momentos malos y analizar lo que se hace mal.

Trabajó varios años como segundo de Miguel Rivera en el banquillo. ¿Le pide consejo?

Aprendí mucho de él sobre el análisis de los rivales. Me contagio la necesidad de investigar al rival para buscar sus puntos débiles. Le estoy agradecido del aprendizaje. Seguimos hablando, pero no le he pedido asesoramiento.

¿Cuáles son los rivales a batir en la Superliga que acaba de empezar?

Hay tres equipo, Guaguas, Melilla y Almería, que se han reforzado muy bien con una plantilla muy competitiva. Melilla tiene jugadores que se conocen de otras temporadas y eso es una ventaja sobre nosotros, que tenemos que pulir la integración de las incorporaciones a la plantilla para conocernos mejor. Estamos con muchas ganas, aunque el proceso es lento.