Carcedo: "Estoy insatisfecho, queríamos la victoria"

Habló Carcedo. Algo tenía que decir el entrenador del Real Zaragoza. Al menos, eso es lo que determina el protocolo. En cualquier caso, el técnico habló más en la sala de prensa que en el campo, donde no supo rentabilizar la extraordinaria ventaja que supone jugar con un hombre más durante mucho tiempo, y con dos durante bastante tiempo. No hubo plan ni contra 11, ni contra 10, ni contra nueve. El habitual sabor contradictorio de los empates, en este caso, desde luego, diríase amargo. "En la primera mitad, hubo continuidad cuando estábamos once contra once. Dominamos la situación, forzamos tarjetas... En la segunda mitad, no hubo continuidad. Habría sido necesaria una mayor tranquilidad para llegar con más peligro", apuntó Carcedo.

El avance paulatino del minutero, la expulsión primero de Venancio y después de Javi Muñoz, no aclaró el percal zaragocista. Más bien al contrario, parecía que aparecieron más dudas en el técnico zaragocista que en Gaizka Garitano, pese a las expulsiones sufridas por el Eibar. "Nos ha costado a raíz de que se quedaron con uno o dos jugadores menos. Hemos sacado demasiados centros verticales", se lamentó, para luego intentar explicar la reorganización táctica del Eibar. "Hemos intentado hacer cortadas. Ellos se han puesto con tres centrales, acumulando jugadores", describió.

En una valoración más global, Carcedo, no ocultó su decepción por el resultado. "Estoy insatisfecho, queríamos la victoria. El esfuerzo no se puede negar, pero no hemos tenido tranquilidad para mover la pelota", expuso el entrenador zaragocista.

La labor arbitral también fue considerada por el técnico a pregunta de los medios. "El árbitro ha pitado y no hay nada más que hacer. En el gol anulado, no es suficiente (la supuesta infracción señalada), solo le pone un poco la mano en la cara. El año pasado ya nos pasó una situación semejante con el Eibar cuando entrenaba al Ibiza", rebobinó.