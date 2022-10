Dos aragoneses superan la Spartathlon: "Vinimos a esto y lo hemos conseguido"

Hace unos días contábamos la historia de los corredores aragoneses Ismael Zárate y César Sanjuán, seleccionados este año para representar a España en una de las carreras más duras del mundo. Se trata de la Spartathlon de Atenas que se disputaba los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Con 245 kilómetros de recorrido, 1.200 metros de desnivel y 36 horas de carrera por delante, ambos coincidían en su objetivo tan solo dos días antes: llegar a la línea de meta. No en vano, tan solo un 30% lo logra cada año.

De los 390 inscritos este año, 175 lograban llegar al final, entre ellos los zaragozanos. César en el puesto 70 (33:45) e Ismael en el 135 (35:27). Así, ambos lograban cumplir el sueño de lucir la tradicional corona de olivo y una copa de agua del río Evrotas, tal como se honraba a los ganadores olímpicos en la antigüedad.

Firma de autógrafos

En una nube, tras más de un día de descanso, Ismael Zárate (44) -que portaba el dorsal número 43- aseguraba sentirse muy feliz de haberlo logrado: "Todavía no me creo que lo hayamos conseguido. La sensación es buenísima". El zaragozano también destacaba el ambiente festivo de los griegos por la carrera. "Incluso estuvimos firmando autógrafos, llegar a la ciudad de Esparta fue una auténtica locura", admite.

La carrera nace en 1983 cuando un grupo de ingleses decidió rememorar la hazaña lograda por el mensajero Filípides, enviado desde Atenas a Esparta para pedir ayuda durante la invasión persa. Hoy, ese circuito que une sendas ciudades se ha convertido en el escenario de esta mítica carrera. "Fue muy duro, 33 horas corriendo sin apenas una sombra. Muchas personas tuvieron que abandonar por problemas de deshidratación", rememora el odontólogo.

Ismael Zárate y César Sanjuán (los primeros dos corredores desde la izquierda), con el equipo español de la Spartathlon, en Grecia. HA

Aunque feliz, reconoce que la carrera ha sido "muy dura". De hecho, en un momento dado de la primera jornada de la carrera, decidió bajar el ritmo y esperar a que cayera la noche para poder seguir corriendo. "Por el día alcanzamos los 35 grados. El asfalto echaba fuego", explica. Porque si hay algo que tenían claro los dos maños es que abandonar, por sí mismos, no iban a abandonar la carrera. "Somos tercos como una mula, habíamos venido aquí a hacer esto y lo hemos conseguido", admite, emocionado.

Llegar a Esparta con cachirulo

Tanto Ismael como César Sanjuán (53), representaban a España junto a otros cuatro corredores. En su caso, portaba el dorsal número 9. Para este vecino de La Almunia de Doña Godina, viajar hasta Atenas era un sueño hecho realidad. "Llevaba tres años esperando", reivindica. En su caso, aunque contento por haber llegado a la meta, reconoce que el reto ha sido complicado. "Durante la segunda parte de la carrera se me paró el estómago y he estado 21 horas sin poder comer nada, por lo que he sufrido mucho y no he podido disfrutar como quería. No sé si repetiría", explica.

Eso sí, en su caso, quería celebrar su llegada a la línea de meta con cachirulo, y lo hizo. "Llevaba la bandera de España y un cachirulo preparado por si lo lograba. Y al final pude lucirlo", destaca este ingeniero de la Opel, ahora mucho más feliz. Tanto Sanjuán como Zarate coinciden en sentirse orgullosos de haber llegado juntos, y que lo hayan logrado cinco de los seis españoles que competían: "Ningún año habíamos sido tantos. Estamos de enhorabuena y muy felices con el resultado. Era el objetivo y lo hemos logrado".