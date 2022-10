Carcedo: "Queremos cambiar la cara del Real Zaragoza frente al Eibar"

Escoció la derrota en Miranda. Más de una semana después, todavía reconcome a un Real Zaragoza necesitado de puntos para encontrarse donde quiere en la clasificación. Este lunes visitará La Romareda el potente Eibar. Juan Carlos Carcedo analizó la situación a primera hora de la mañana de este domingo. “Ha sido una semana larga. Creo que hemos trabajado bien y hemos tratado de analizar el partido de Miranda, y está claro que no estuvimos en el partido en ningún momento. Nuestra intención es cambiar la cara, la imagen que dimos. Y en eso estamos, en salir con muchísimas ganas, con muchísimo ímpetu y darle al aficionado una victoria y tres puntos que son muy necesarios”, se arrancó Carcedo.

El técnico no ha podido contar en las últimas comparecencias con el internacional Alejandro Francés. Ya se ha desprendido de su protección en el codo para entrenar, pero todavía no se encuentra a punto el joven central. “No ha perdido físico. Francés ha estado entrenando con nosotros con una férula. Ya se la han quitado. Hay que tener precaución en los choques, en las caídas. No puede volver a recaer. Está trabajando. Ya está cerquita, pero no está aún disponible porque es precipitado todavía”, confirmó.

Iván Azón ya lleva un tiempo entrenando. Su aportación podría variar el once. “Todos después de una derrota intentamos analizar. Primero, el entrenador. El objetivo es darle al equipo herramientas para cambiar esa imagen que no fue buena en Miranda, sobre todo por la gente que vino. Vinieron un montón de gente que les desilusionamos. Este lunes la gente también va a hacer un esfuerzo por venir. Lo que tenemos que hacer es que los que salgamos lo hagamos a tope, muy motivados y dar un buen juego”, respondió Carcedo, sin contestar a la cuestión de Azón.

Desde luego, las alternativas son ahora mayores. “Hasta ahora, no había alternativa. Es verdad que Iván está cogiendo cada vez mejor forma, Pape también, y Giuliano ya nos estaba dando rendimiento. Ahora tenemos esa alternativa que va a dar mayor potencial ofensiva. En ello estamos, buscando más alternativas para que el equipo encuentre vías para crear más ocasiones y hacer más goles”, continuó Carcedo.

Palabras al margen, el hecho es que el Zaragoza apenas ha marcado cuatro goles en siete partidos. “Hemos tenido ocasiones, pero son pocos goles. Exceptuando el partido de Miranda, que realmente tuvimos las ocasiones finales y una nada más comenzar el partido de Giuliano, que es el partido que me preocupa. Hasta ese partido, habíamos hecho ocasiones. Éramos el equipo que más disparábamos a puerta, pero no teníamos eficacia. Tenemos que afianzar automatismos”, intentó explicar.

Carcedo detalló su metodología. “Se le intenta dar a los jugadores conocimiento de cómo juega el rival. Tenemos un esquema definido, pero hay que conocer el rival para contrarrestarle. El equipo tiene automatismos: la forma de presionar al rival, la forma de la salida de la pelota. El equipo tiene una identidad. Tenemos que demostrarla. Los puntos nos van a dar confianza”, deseó.

El rival que visita La Romareda es de entidad, el Eibar. “Es un muy buen equipo. El año pasado estuvo muy cerca de subir a Primera. Ha mantenido a muchos de esos jugadores. Tiene una buena plantilla. Nosotros somos capaces de hacer buenos partidos con equipos de capacidad. Creo que en casa tenemos que demostrar que podemos conseguir victorias continuas y seguidas”, amplió.

En cuanto a Eugeni, la lesión no reviste gravedad. “No va a estar demasiado de baja. Tenía unas molestias en el partido con el juvenil. El lunes va a comenzar a hacer cosas parciales”, expuso, para finalmente, hablar de algo esencial en el fútbol, la ahora llamada intensidad. “Independientemente del sistema, la intensidad tiene que ser máxima. En Miranda, desde la primera acción, no estuvimos en el partido. Todo eso es lo que queremos evitar”, concluyó.