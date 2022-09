Las críticas suizas a La Romareda: "Nos podrán molestar más o menos, pero las imágenes reflejan la realidad"

Las críticas que tanto la delegación como la televisión suiza lanzaron sobre el estado del estadio municipal de La Romareda no hacen más que reflejar "la realidad" del campo de fútbol del Real Zaragoza. Así lo ha admitido este lunes Víctor Serrano, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, propietario del estadio. Tanto el edil de Ciudadanos como el propio alcalde, Jorge Azcón, han apuntado que estas noticias surgidas tras el encuentro España-Suiza de la Liga de Naciones refrendan la necesidad de que la capital aragonesa tenga un nuevo campo.

"Nos podrá molestar más o menos, pero es la realidad. La realidad es que La Romareda presenta un estado que hace que todos los zaragozanos sepamos que hay que hacer un nuevo campo de fútbol. Me hubiese gustado que la televisión suiza hubiese hecho un reportaje de una Zaragoza más amable, pero no te puedes enfadar cuando esas imágenes reflejan una realidad", ha señalado Serrano en una entrevista en Aragón Radio.

El concejal de Urbanismo ha hecho hincapié en "los esfuerzos" que se han hecho para que La Romareda pudiera acoger este partido, con una inversión de 400.000 euros en distintas obras, como la construcción de una sala de videovigilancia, una nueva iluminación, mejoras en los vestuarios... "Pero el estado de La Romareda es el que es, y por eso estamos todos concernidos en hacer un nuevo campo de fútbol", señaló Serrano .

El alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, también ha usado este mismo argumento y, a través de su cuenta en Twitter, hizo una breve referencia a las críticas llegadas desde Suiza. "El partido de la Selección ha sido un éxito rotundo para Zaragoza. Esta ciudad ha demostrado que puede organizar el Mundial 2030 y que cuenta con la mejor afición para empujar al equipo. Y lo tenemos claro: ha llegado la hora del nuevo campo de fútbol", ha apuntado como ‘respuesta’ a las informaciones sobre el estado del campo llegadas desde el país helvético.

🇪🇸⚽️ El partido de @SEFutbol ha sido un éxito rotundo para Zaragoza. Esta ciudad ha demostrado que puede organizar el #Mundial2030 y que cuenta con la mejor afición para empujar al equipo. Y lo tenemos claro: ha llegado la hora del nuevo campo de fútbol. https://t.co/Ef9Yj5KACE — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) September 26, 2022

El deficiente estadio del campo de fútbol supone un lastre de cara a las aspiraciones que tiene Zaragoza de ser una de las sedes del Mundial de 2030, que España aspira a organizar junto con Portugal. Antes de finales de noviembre la Federación Española de Fútbol tiene que decidir cuáles son las ciudades que acogerían partidos de este macroevento deportivo, en caso de que la candidatura ibérica fuera designada como organizadora.

Para Víctor Serrano, que Zaragoza no fuera una de las elegidas sería "un fracaso". "Que la quinta ciudad de España no consiga ser sede, siendo que España va a tener once, sería un fracaso. Pero soy optimista, creo que Zaragoza va a estar, que será sede del Mundial", ha añadido. El concejal de Urbanismo ha admitido que la capital aragonesa tiene "la debilidad del campo existente", y que en esta carrera por lograr acoger los partidos "competimos sin un campo", aunque se haga "con el compromiso" de que se va a hacer uno nuevo.

A su juicio, ser una de las elegidas permitiría acotar y acelerar los pasos de la construcción del nuevo estadio. "Tendrá que estar terminado en 2029, así que las obras tendrían que empezar por estas fechas del año que viene", ha señalado. Serrano ha dicho que el proceso va a ser "transparente" y con "libre concurrencia". "No vamos a permitir que nadie especule con esto", ha apostillado Serrano.

El concejal de Urbanismo, socio del Real Zaragoza, ha admitido que las obras causarán molestias a los abonados del club, pero ha alegado que se trata de algo "inevitable". "Durante el transcurso de esa obra habrá que tener en cuenta que Zaragoza tiene 30.000 abonados. Ha habido experiencias en otros campos. La ubicación de La Romareda exige que habrá que ir demoliendo campo antiguo, por lo que habrá molestias. Si cogemos a los 30.000 abonados del Real Zaragoza y les preguntamos si quieren un campo nuevo aunque tengan que perderse tres partidos, un mayoría dirán que sí".