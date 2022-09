David Cebollada, un zaragozano loco por la Roja

No hay estadísticas oficiales que lo refrenden, pero el zaragozano David Cebollada asegura que es “el aficionado que ha visto en directo más partidos de la selección española en los últimos 12 años”. Más incluso que el mítico Manolo el del Bombo, amigo suyo, cuya edad y salud ya no le permiten arrearle a su enorme tambor con la fuerza y frecuencia de antaño. Desde el Mundial de Sudáfrica, en 2010, cuando España salió campeona, Cebollada ha acudido a todas grandes citas (tres Mundiales y tres Eurocopas) y a casi todos los partidos clasificatorios y amistosos. “Me he perdido unos seis encuentros desde entonces, y fue porque el trabajo no me permitía escaparme”, señala.

No se perdió ningún partido de la Roja en los Mundiales de Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018); tampoco en las Eurocopas de Polonia y Ucrania (2012), Francia (2016) y la edición multisede de 2021; pero además ha acudido a partidos en Lituania, Rumanía, Islas Feroe, Suecia, Croacia… “En total he visto en directo 82 partidos de la selección, incluyendo el del sábado en Zaragoza”, señala. Por supuesto, tampoco se perderá el Mundial de Qatar en noviembre y diciembre.

A raíz de estos viajes, Cebollada comenzó a conocer a más aficionados que compartían esta misma pasión. Y pensaron que los todos los clubes españoles tienen decenas de peñas, pero que España no tenía ninguna. Así que fundaron Marea Roja, la primera y de momento única peña de la Roja. Con casi 500 miembros por todo el país, este zaragozano es su presidente. “Al principio éramos 30, pero se fue sumando gente y ahora ya somos todos amigos. Haces turismo, ves ciudades y cada partido es un reencuentro”, señala.

El hecho de que la próxima cita sea en Zaragoza hace que sea especial. “Es un orgullo, tengo muchísimas ganas de ver La Romareda como se va a poner”, señala. Tantas ganas tiene que ha renunciado a ir a una boda a Sevilla para quedarse al partido. Lo único que lamenta es que el estado del estadio municipal le haya privado de este privilegio los últimos 19 años. “Nos hemos perdido muchos eventos importante por no tener un campo en condiciones”, señala.

Su primer recuerdo de la selección española, con solo seis años, es el Mundial del 82, el de Naranjito. Más adelante recuerda el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Mundial del 94, el que supuso el final deportivo de Maradona. David llamó Diego Armando a su hijo por el ‘Pelusa’. “En 2008 no pude ir a la Eurocopa, pero dije que el Mundial de Sudáfrica no me lo perdía. Así que me fui solo, sin entradas ni nada, a la aventura, durmiendo en el suelo de hostales con cucarachas... Pero me vi hasta la final y sé que no va a haber otro igual”, comenta. Desde entonces no se ha perdido (casi) ningún partido de la Roja, y por el camino va engordando su colección de camisetas de la selección, que ya pasa el medio centenar.

En un país que -siempre se ha dicho- es más de clubes que de selección, ve con “envidia” a otras aficiones, como las de Holanda, Inglaterra o Argentina, que se movilizan en masa en cualquier partido. “Ha habido partidos que estábamos Manolo -el del Bombo- y yo; si acaso con algún erasmus...”, cuenta. “Los españoles somos una barbaridad para los deportes, el fútbol, el baloncesto, el tenis… Pero parece que la gente no se moviliza tanto como en otros lados, o que lo de sujetar la bandera no se vea bien”, opina.

En Aragón cree que la selección “tiene mucho seguimiento”, aunque lamenta que la falta de partidos en La Romareda haya hecho que la afición no haya crecido más, sobre todo teniendo en cuenta el histórico ciclo victorioso que hubo entre 2008 y 2012, con dos Eurocopas y un Mundial. Uno de los mayores fanáticos del equipo nacional ve opciones en Qatar: "Tenemos un equipo joven, pero podemos volvernos con la copa", opina.