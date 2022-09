Carbonell: "Quiero triunfar en el Teruel y regresar al Real Zaragoza"

De Madrid a Teruel.

Antes hice la pretemporada con el Real Zaragoza. Carcedo me dijo que lo mejor era hacerme, formarme, que ahora no había hueco en esta temporada. Estoy convencido de que será una etapa para crecer. Quiero triunfar en el Teruel y regresar al Real Zaragoza.

De entre todas las ofertas que dispuso, ¿por qué eligió el Teruel como destino?

En Aragón, sin ninguna duda era la mejor opción. Su director deportivo, Fran Gracia, me llamó y me expuso el proyecto. Confió en mí. Me gustó lo que me dijo. Estamos trabajando muy bien con Víctor Bravo como entrenador. El año pasado ya hicieron bien las cosas en Segunda RFEF. Se quedaron a un paso, a un partido, de ascender a Primera RFEF. Este año esperamos conseguirlo. El club me ha sorprendido para bien. En el equipo somos una familia, vamos a una y lo vamos a hacer.

Parece que van en serio: el domingo le ganaron al Aragón.

Logramos levantar un partido dificilísimo. Comenzamos marcando, pero ellos le dieron la vuelta al partido. Al final, conseguimos remontar. Cuando marcamos el gol de la victoria pasando de la hora, fue increíble. Además, para mí fue un partido muy especial, pues jugaba frente a compañeros de muchos años en la Ciudad Deportiva, futbolistas con los que he crecido, con los que llevaba toda la vida jugando.

¿Añora ese tiempo en la Ciudad Deportiva?

Fueron unos años muy felices, muy bonitos. Me ayudaron mucho a crecer en el Real Zaragoza, igual que en el Montecarlo, que es el club desde el que me incorporé al Real Zaragoza. Me encontré con un ambiente muy bueno para llegar a ser futbolista, con un apoyo total. Llegué siendo un niño, un jugador alevín. He estado 10 años allí.

Siempre cita a Iván Martínez como entrenador esencial en su carrera.

Lo fue y lo sigue siendo. Es un grandísimo entrenador y personalmente me ha apoyado siempre en todos los aspectos. Él apostó por mí y me subió a los primeros equipos de la Ciudad Deportiva jugando con futbolistas de más edad que yo.

Aceleró su progresión.

Eso es. Después, incluso me hizo debutar con el primer equipo del Real Zaragoza en Segunda División. Ha estado a mi lado incluso cuando me fui del Real Zaragoza.

Este mismo verano se entrenó con él en el Fútbol Indoor Zaragoza.

Sí. Quería bajar de peso y me puse a entrenar con Iván antes de comenzar la pretemporada con el primer equipo del Real Zaragoza. También se entrenaban con nosotros Mateo Mejía, del Manchester United, y Alastuey, del Barça juvenil. Pero cuando digo que estuvo a mi lado, me refiero a mi etapa en el Real Madrid.

¿Qúe tal por Valdebebas?

Fue un año deportivamente duro. Iván vino a casa. También, mi hermano y mi chica. Estuvieron allí conmigo, no me dejaron caer.

Agradezco su sinceridad. El fútbol tiene estas cosas...

Mi representante también me ayudó muchísimo.

¿Qué se encontró allí?

Muchísimo nivel en todos los sentidos. Lo mejor de lo mejor. Llegas allí y te encuentras a jugadores juveniles que son auténticos profesionales. Gente de mi edad que ya está en el vestuario una hora antes de comenzar a entrenar, que se van una hora después de entrenar. Gente que vive por y para el fútbol, que cuida su alimentación al máximo, que también saben administrar el descanso, que controlan todo en el fútbol.

Por algo el Real Madrid es el Real Madrid...

Desde luego que sí.

¿Qué le decía su entrenador, el mítico Raúl?

Que había que cuidar hasta el mínimo detalle, que por los mínimos detalles se ganan y se pierden los partidos. Fue un año duro, pero de mucho aprendizaje.

Aún no ha cumplido los 20 años, le sigue quedando todo el futuro por delante.

Esa es la idea fundamental. En el Real Zaragoza, insisto en que Carcedo fue muy claro conmigo. Tengo contrato hasta 2026 y sé que voy a regresar para triunfar. Antes quiero hacer algo importante en el Teruel. Por ese objetivo lucho todos los días.