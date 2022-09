"Márquez aún puede darnos una alegría en carrera"

Aun comprobando que este sábado no terminó de controlar su Honda y, por ende, quedó fuera de la pelea por la ‘pole’, sus rivales y sus fans, los que le temen y los que le adoran, se niegan a descartarle de la pelea por entrar en el ‘top 5’ del Gran Premio de Aragón; de una pelea que, tras lo ocurrido en las sesiones cronometradas, está más abierta que nunca.

En Alcañiz sigue habiendo dos Mundiales en uno. El que se juegan Quartararo y Bagnaia, y el que gira en torno al regreso de un Márquez que este sábado estuvo más lejos de la cabeza que en las sesiones libres -más suaves para todos- celebradas el viernes.

A Marc le queda mucho trabajo por delante. Está en plena fase de reconocimiento de su físico y, con todo, este sábado por mañana ya hizo alguna de las suyas. Nada más aparecer en pista protagonizó varias salvadas por la pérdida de adherencia de su montura; después se fue al suelo por exceso de ambición; y en la Q1 firmó un meritorio crono de 1:46:909 que, sin embargo, no le valió para entrar en la clasificación definitiva.

Hoy será un día distinto. A pesar de que es una incógnita cómo puede responder a las 23 vueltas de duración de la carrera, distancia a la que no se somete desde hace tres meses y medio, sus incondicionales confían en que pueda hacer algo grande.

«Marc, al fin, se ha quitado la cruz que llevaba esta temporada. Ha vuelto a sonreír y estoy convencido de que puede darnos una alegría en la carrera», declaraba este sábado Ramón Márquez, tío del piloto y presidente de su club de fans.

Alrededor de 600 seguidores del de Cervera se dieron cita en la curva 3B de Motorland. La mayor parte de ellos llegaron desde Cataluña, pero también había aficionados del resto de España y de países como Holanda, Italia, Francia o Reino Unido.

«La ‘Marquezmanía’ está de vuelta. El Mundial de motociclismo era otro sin él. Faltaba algo, faltaba su espectáculo. Porque Marc, por encima de todo lo demás, es espectáculo», añadía un emocionado Ramón Márquez, convencido de las posibilidades que su sobrino tiene de obtener un buen resultado en Alcañiz.

«De momento lo he visto bien encima de la moto. Tiene que recuperar tono físico y sensaciones, pero su fin de semana está yendo incluso mejor de lo esperado. Hay que ser conscientes de dónde viene», completó Ramón, coincidiendo con las palabras de Carlos Moya, otro fiel partidario de Marc.

Piel de gallina

«Lo que estamos presenciando, después de tanto tiempo sin verle competir al máximo, es indescriptible. Hasta se me pone la piel de gallina al contarlo», explicaba Moya en lo alto de esa grada 3B de Motorland Aragón, teñida de rojo, del rojo de Marc Márquez.

A su lado, junto al resto de club de fans, se situaba también Miquel Cestero. Sus impresiones eran incluso más positivas que las anteriores. Confiaba en que su piloto alcanzara este domingo el podio o, como poco, se aupase en el ‘top 5’ de la clasificación final.

«Desde que anunció su regreso, supe que no venía a Aragón a arrastrarse. No va con él. Es un ‘killer’ y si está aquí es para plantar cara a los de arriba. Con un poco de suerte creo que se puede subir al cajón, pero lo importante es que cuando se quite el casco al acabar la carrera mantenga la sonrisa que lleva dibujada durante todo el fin de semana. Esa será la mejor señal», completaba Cestero, y recordaba que el regreso de Márquez para estas últimas seis carreras del calendario se deben a su intención de coger «tono» para lo que viene, para el asalto de al Mundial de la temporada que viene.