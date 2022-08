Carolina Marín no puede con la vigente campeona y cae en cuartos de la final del Mundial

La española Carolina Marín se quedó a las puertas de las semifinales del Mundial de Bádminton, que se está disputando en Tokio, tras caer derrotada este viernes contra la japonesa Akane Yamaguchi, vigente campeona, que dominó el partido y se lo adjudicó por la vía rápida (21-17, 21-17).

La onubense lo intentó por todos los medios, pero la japonesa se mostró muy activa en todo momento y tuvo mucho acierto para ajustar en la línea de fondo, frustrando a la triple campeona del mundo, que no se rindió en ningún momento, pero que no pudo firmar otra remontada como en octavos de final.

Akane Yamaguchi, que se proclamó campeona del mundo en Huelva en el año 2021, es la única japonesa que queda viva en el torneo, lo cuál se notó mucho en el apoyo de la grada y la gran expectación que levantó el choque. De todos modos, el inicio de partido de Carolina Marín fue mejor que el de Yamaguchi, siendo la onubense quien marchó por delante hasta el 11-11. Desde ahí, la japonesa dio un paso adelante y sacó de punto a la española, llegando a conseguir su máxima ventaja en el 19-12.

Marín pausó el partido pidiendo que secaran su mitad de la pista y, tras bajar revoluciones, consiguió volver a entrar en disputa, llegando a ponerse a tres de diferencia. Sin embargo, terminó cediendo el juego por 21-17.

El lenguaje gestual de la hexacampeona de Europa denotó rabia durante todo el encuentro, frustrada por el gran nivel de la japonesa y el ambiente que generaba entre el público nipón, que la española rompía cada vez que celebraba con rabia uno de sus puntos. Trató de cambiar la tendencia Marín en la segunda manga, pero en esta ocasión fue Yamaguchi quien llegó a mantener dos puntos de ventaja en el intercambio de puntos del principio del set. La española supo replicar y se puso por delante en varias ocasiones, pero su ventaja se iba rápido.

Uno de los momentos clave llegó cuando Yamaguchi se situó 18-15 y logró una buena ventaja para cerrar el partido, lo que provocó una reacción de Carolina Marín, que aumentó su agresividad hasta llegar a ponerse a un punto. Sin embargo, Yamaguchi no se puso nerviosa para cerrar un partido donde incluso un susto en el penúltimo punto, cuando la japonesa realizó un golpe que superó por encima a Marín que, al retroceder, cayó al suelo de espaldas.

Afortunadamente y tras una breve pausa, pudo volver a la pista para disputar el primer punto de partido del que disponía la vigente campeona del mundo. A pesar de tener tres oportunidades, no desaprovechó la primera y cerró el partido con un remate impecable que situó el 21-17 para poner fin a la andadura de Carolina Marín en un Mundial que había ganado en 2014, 2015 y 2018 y donde no había podido disputar ninguna edición desde su última victoria por sus dos graves lesiones de rodilla.