Elena Guiu: "Mi gran mérito fue confiar en que lo podía hacer"

Lo que ella hizo en la madrugada del viernes nunca antes lo había logrado una española. Elena Guiu, de 18 años y natural de Velilla de Cinca, se convirtió en la primera en competir en la final de los cien metros lisos de un Mundial. En su caso, en la del sub-20 disputado en Cali (Colombia) en la que fue octava.

¿Cómo se siente después de hacer historia con su actuación en Colombia?

Muy orgullosa, destacar en velocidad a nivel mundial siendo española es muy difícil. Ya que entrase en la selección me pareció alucinante y después llegar a la final fue un sueño. Competí con jamaicanas, estadounidenses... Resultó raro verme ahí.

De todos modos, estar entre las mejores era su objetivo desde el principio.

Lo veía difícil, pero confiaba mucho en mí. Me sentía muy motivada y con chispa. Ese ha sido mi gran mérito, confiar en que lo podía hacer, porque de haber estado indecisa se me hubiesen comido. En mi estreno internacional en el Europeo de hace un año me quedé en semifinales y ya pasar a las del Mundial me dejó sin palabras.

A lo largo de la competición firmó tres de los que son sus cuatro mejores tiempos y se quedó a solo tres centésimas del récord de España sub-20.

La primera eliminatoria resultó relativamente asequible, iba con la segunda mejor marca y se clasificaban tres más los siguientes mejores tiempos. Tenía muchas opciones, pero tuve que lidiar con la presión de tener que pasar ronda. Hice un 11.46, mi mejor resultado que repetí en la semifinal cuyo inicio se retrasó por la lluvia dos horas en las que tuvimos que aguardar en un espacio pequeño. Mi serie fue la primera de las tres. Iban a la final las dos primeras de cada una más dos tiempos más. Fui tercera y tuve que esperar para confirmar que estaba entre las mejores. Casi me da un infarto, pero valió la pena. Mis metas en el Mundial eran disfrutar, aprender, vivir la experiencia, pasar a la final y conseguir marca personal. El sueño se hizo realidad al 100%.

Y llegó la final.

La afronté sin presión, sin nada que perder. Pensé voy a disfrutar y a hacerlo como yo sé. El resultado, O¡octava del mundo con un 11.52; estoy muy contenta.

¿Se le quedó alguna cosa en el tintero?

Me hubiese gustado que el viento me hubiese acompañado un poco más para batir el récord de España, pero aún me queda un año más como sub-20 para lograrlo y si no lo consigo tampoco pasa nada, no me obsesiona.

Más información La aragonesa Elena Guiu, octava del mundo en los 100 metros lisos

Ahora, ¿qué aparece en su horizonte?

Quiero ser olímpica, ese es mi mayor objetivo. Si no lo alcanzo, seguiré mejorando y superando mis límites.

Hasta ahora, aunque compite con el Valencia CA, seguía entrenando en Fraga a las órdenes de Eloy Mur.

Empecé en el atletismo con once años y luego fui entrando en las competiciones poco a poco. No solo hacía velocidad, sino también otras especialidades como salto y lo cierto es que cada vez que competía me enganchaba más. Fui consiguiendo éxitos, campeonatos y hasta ahora. El próximo curso, si todo va bien, como comienzo la Universidad, me iré a Valencia a estudiar.

¿Qué le aporta el atletismo?

Me permite desconectar. Cuando entrenas, te olvidas de todo y sabes que el trabajo va a tener recompensa. Es un deporte que me ha enseñado a nunca tirar la toalla porque por mucho que se haga esperar lo que persigues siempre va a llegar.