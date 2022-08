Nadal renuncia a jugar en Montreal por unas "pequeñas molestias"

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado este viernes que renuncia a jugar el torneo Master 1000 de Montreal, que se celebrará entre el 7 y el 10 de agosto en Canadá, debido a unas "pequeñas molestias" que ha sufrido cuando entrenaba el servicio.

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere", explica Nadal en un comunicado remitido a Efe. "Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar", añade.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, asegura que debe ser "prudente a estas alturas y pensar en la salud", en alusión al cúmulo de lesiones que ha sufrido en los últimos años.

No obstante, se muestra optimista: "Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène (Lapierre) y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción", finaliza el tenista mallorquín.

El tenista balear se lesionó en la zona abdominal durante su partido de los cuartos de final de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz y posteriormente tuvo que retirarse del torneo antes de jugar las semifinales ante el australiano Nick Kyrgios por una rotura de 7 milímetros.

Periplo de Alcaraz

Por otro lado, el tenista Carlos Alcaraz ya está en América, donde la semana que viene, en Canadá, iniciará la gira de torneos en pista dura que culminará con el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada. El joven tenista murciano, de 19 años y número 4 del mundo, afrontará los Masters 1.000 de Montreal y Cincinatti y luego el US Open habiendo ganado 12 de los 14 partidos que ha disputado en superficie rápida este año y 32 de los 44 que ha jugado en su carrera profesional.

Atrás ha quedado la hierba y la tierra batida y lo que a Alcaraz le espera es la pista dura de Norteamérica, con el reto de superar lo hecho en 2021, cuando llegó a cuartos de final en Nueva York, y a comienzos de 2022. En el presente año, ha logrado el Masters 1.000 de Miami -se impuso en la final al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-4- y alcanzó las semifinales en Indian Wells, donde Rafa Nadal le privó de aspirar a llevarse el trofeo -el mallorquín el ganó por 6-4, 4-6 y 6-3-.

Jugar en superficie rápida le viene bien a Carlos por su juego agresivo, ese que le lleva a subir a la red a la primera ocasión que se le presenta. Quedó demostrado el pasado año en Flushing Meadows, donde maravilló al mundo llegando a cuartos de final con apenas 18 años y cayendo en esa ronda frente al canadiense Felix Auger Aliassime después de perder el primer set por 6-3 y abandonar en el segundo por lesión cuando iba 3-1 abajo.