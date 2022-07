Repunte del tenis en Aragón: "Cualquier niño quiere ser Nadal; lo que más arrastra son sus valores"

El objetivo de este año de Celia Ansón S. Alayeto, una de las jóvenes promesas del tenis femenino en Aragón, es poder clasificarse (en la categoría sub14 -infantil- femenina) para el Máster del torneo juvenil que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal, en Mallorca, para noviembre.

Solo competirán ocho tenistas por cada categoría y Celia está en estos momentos en el número 5. "Me encantaría verlo, estar ahí y jugar con las mejores de España. Nadal es todo un referente: el mejor tenista español y uno de los mejores del mundo. Lucha un montón hasta el final y Carlos Alcaraz, también", apunta.

Para Paco Fernández, director de las escuelas de la Federación Aragonesa de Tenis, el deportista manacorí es lo que representa el tenis: valores de respeto, superación y compañerismo. "Esos son los rasgos que transmite y la gente se identifica mucho con él. Es el tenis y el deporte en sí", señala el directivo, que compara la genética de Nadal con la de Leo Messi, en el fútbol, o la del estadounidense Michael Jordan, en baloncesto. "Son gente que ya nacen y otros se hacen. Para ser un buen tenista hay que tener sobre todo constancia, trabajo y esfuerzo", resalta.

El deportista mallorquín, junto a Alcaraz, en chicos y Paula Badosa, en chicas, arrastran a las pistas a nuevos jóvenes jugadores, también en Aragón. Según datos de la Federación de Tenis, el número de licencias asciende a 1.558 en la Comunidad (87 más que el año pasado). Es un repunte, tras el descenso registrado por el 'boom' del pádel (antes de la pandemia ascendían a 1.740 licencias), que se explica sobre todo por la covid y la liga juvenil de tenis por equipos, creada en 2021 por la Federación. "Al ser un deporte al aire libre y con mucha distancia de seguridad, la gente se animó a practicarlo. Y la liga ha hecho crecer bastantes licencias a nivel de alevín, infantil y cadete", detalla Fernández, que añade que en la escuela de minitenis cuentan en la actualidad con más de 100 niños y que el número de chicos siempre supera al de chicas (el año pasado, 1.065 de categoría masculina y 406, femenina). "Estas cuando pasan a cadete quieren competir menos y se nota el descenso de licencias", afirma.

Según recuerda el directivo, no todas las personas que practican este deporte están federadas; si eso fuera así estaríamos hablando de alrededor 4.000 licencias. En el Centro Natación Helios de Zaragoza también ha aumentado el interés por jugar al tenis: hay 320 alumnos (la mayoría juveniles) en la escuela de invierno frente a los 280 del año pasado, a los que habría que sumar los que participan en los campus de verano. Su coordinador de la sección de tenis, José Manuel Marcano, lo achaca al coronavirus. "Ha habido un subidón, beneficiado por los confinamientos. En nosotros no veo tanta influencia del efecto Nadal; aunque es verdad que los niños hablan de él y hay algunos que se han comprado la misma raqueta", comenta.

Por su parte, Pilar Tejel, vicepresidenta del Real Zaragoza Club de Tenis, también se refiere a un repunte tras la pandemia. "Fue el primer deporte que se pudo empezar a practicar. Somos los únicos en Aragón que contamos con pistas (siete) de tierra batida cubiertas. Tenemos socios de todas las edades, hasta los 90 años. En la escuela de iniciación de fin de semana hay 120 niños (de 3 a 11 años); más los que hay en la escuela de entre semana y en los entrenamientos de competición. En los campeonatos de España por equipos tenemos tenistas jugando en todas las categorías y organizamos un torneo de tenis ITF seniors, en el que participa gente de todo el país y de fuera", enumera.

Asimismo, Tejel subraya la importancia de tener un referente en todo tipo de deporte. "Y en tenis tenemos el mejor, tanto a nivel tenístico como personal. Cualquier niño quiere ser Rafa Nadal; lo que más arrastra son sus valores. Lleva muchos años arrastrando a mucha gente hacia el tenis y su efecto en este país es incontestable. El efecto Alcaraz todavía no se nota, se apreciará más en septiembre que es cuando comienza la temporada", sostiene.

"Lo importante es divertirse"

Miguel Ángel Palazón, presidente de la Federación Aragonesa de Tenis, apunta que ahora los niños empiezan en el tenis a edades cada vez más tempranas: de los 5-6 se ha pasado a los 3-4 años. A los tenistas jóvenes les aconseja que sobre todo se diviertan jugando porque se trata de un deporte "muy complicado" e individual, en el que el éxito y el fracaso depende de cada jugador. "Para evitar determinadas frustraciones, lo importante es divertirse. Si lo hacen, las cosas siempre saldrán bien, ganen o pierdan. Y, por supuesto, con el máximo respecto hacia los jugadores contrarios, al público y a los entrenadores. El respetar unos valores es lo más importante del mundo", afirma.

También Andrea Palazón, actual campeona de Aragón absoluta, considera que los niños tienen que disfrutar en la pista. "Cuando algunas veces veo a críos que van a entrenar medio obligados por sus padres, me da mucha pena. A mí mi familia nunca me ha metido presión (es hija del presidente de la Federación Aragonesa de Tenis). Me siento muy respaldada por ella y el que mejor me conoce a nivel deportivo es mi hermano (entrenador en el Real Zaragoza Club de Tenis); he peloteado mucho con él", afirma la joven, de 18 años.

"Soy consciente de que también tengo que estudiar; te puedes lesionar, te pueden pasar mil cosas... No todo es el tenis"

Junto al esfuerzo que implica entrenar hay que sumar el tener que compaginar el deporte con los estudios. Por ejemplo, Alejo Sánchez, campeón de Aragón absoluto con 17 años, tiene previsto cursar 2º de Bachillerato 'online'. "Así me puedo organizar mejor; este año ha sido difícil porque entrenar tantas horas es complicado. Y después quiero hacer una carrera sacándome varias asignaturas por año. Soy consciente de que también tengo que estudiar; te puedes lesionar, te pueden pasar mil cosas... No todo es el tenis", indica.

Andrea Palazón y Alejo Sánchez son los referentes del tenis en la Comunidad, junto a Celia Ansón S. Alayeto, que con tan solo 14 años ha obtenido el premio mejor deportista revelación Aragón 2022. "Y Silvia Alejo, de 17 años, tiene una magnífica progresión; también Mario Martínez... Tenemos una cantera que está siguiendo los pasos de nuestra jugadora a día de hoy más internacional, que es Irene Burillo (315 del mundo en el ranquin WTA)", dice con satisfacción Miguel Ángel Palazón.

Andrea Palazón: "Estoy con mucha ilusión. Ganas de entrenar no me faltan y para mí eso es de las cosas más importantes"

Andrea Palazón, campeona de Aragón absoluta, en una de las pistas del Real Zaragoza Club de Tenis. Guillermo Mestre

Desde muy pequeña en su casa le inculcaron el amor al tenis y ahora con 18 años es la campeona de Aragón absoluta y está clasificada entre las cinco mejores juniors de España. Andrea Palazón comenta que con tres años empezó con la raqueta los fines de semana en el Real Zaragoza Club de Tenis. "Tengo muy buenos recuerdos. Toda mi familia es socia del Club, incluida mi bisabuela, que se retiró con 94 años", dice.

Ser ahora referente para las niñas que le ven competir en las pistas le hace mucha ilusión y le gustaría reflejar sobre todo positivismo y ganas de jugar al tenis. "También es un poco de presión, aunque a la vez me ayuda a estar muy concentrada en el partido", apunta. Siempre priorizó los estudios antes que el deporte (el próximo año comienza el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de San Jorge con una beca deportiva), pero a inicios del año pasado fue cuando decidió que quería dedicarse profesionalmente a raíz de jugar ITF internacionales (en el primero quedó campeona de dobles). "Vi que me gustaba mucho competir y viajar y empecé a volverme una fanática del tenis. Ha habido un cambio de mentalidad y disfruto mucho los partidos. Empiezas a competir, a tener ilusión por ganar, por seguir mejorando... También hay momentos de sufrimiento, pero creo que eso le pasa a todo el mundo", afirma.

Como toda tenista que quiere ser profesional, a Andrea le haría mucha ilusión llegar a jugar algún Grand Slam, como el Roland Garros. "Pero soy realista: hay que ir poco a poco que luego la gente se quema mucho. No sé dentro de cuántos años; hay jugadoras que se están metiendo ahora con 30. Es un camino muy largo", sostiene la joven zaragozana, que si algo le sobran son ganas. "Estoy con mucha ilusión. Ganas de entrenar no me faltan y para mí eso es de las cosas más importantes. Como jugadora soy muy constante. Si veo que no me están saliendo bien las cosas, me puedo poner atrás a remar y si el partido tiene que durar 4 horas va a durar ese tiempo. Pero que no sea porque no lo intento", resalta. De momento, junto a los éxitos en las pistas ya cuenta con el patrocinio de la marca Head. "Estoy muy contenta. Ves que hay gente que también valora el esfuerzo, que te apoya, y eso es de agradecer", añade.

Alejo Sánchez: "En el tenis la mente es el 70%; es lo que marca la diferencia. Llega un punto en el que todos los chicos juegan bien"

El tenista Alejo Sánchez, campeón de Aragón absoluto, el miércoles en el Real Zaragoza Club de Tenis. Guillermo Mestre

El bilbilitano Alejo Sánchez, que con 17 años es el actual campeón de Aragón absoluto, disfruta compitiendo. Reconoce que le gusta la "tensión del momento" y su progresión es ascendente (representó a España en categoría sub16 (cadete) en 2021), aprovechando cada torneo en el que participa. "He jugado pocos ITF y los he hecho bastante bien. Mi fuerte es la derecha y suelen destacar cómo afronto las situaciones difíciles en los partidos; no me pongo nervioso. En el tenis la mente es el 70%; es lo que marca la diferencia. Llega un punto en el que todos los chicos juegan bien y son muy buenos de físico", explica.

Todo empezó como un juego. Fue su madre quien le apuntó al tenis cuando solo tenía 3 años y a los 8 tuvo que decidir si apostaba de lleno por este deporte o por el fútbol (que también practicaba). "Y elegí el tenis porque me gustaba más y dependía solo de mí. Me gusta el juego individual; siento que puedo tener el control de todo yo solo. Además como persona te puede hacer crecer: te aporta valores como la humildad, la superación, el respeto hacia otras personas... Son importantes", afirma el joven tenista del club Stadium Casablanca de Zaragoza.

Alejo desearía poder llegar a ser tenista profesional y estar en el top 100 mundial, aunque es consciente de que eso es muy difícil. "Ojalá esté algún día en Roland Garros", dice. De momento, en agosto participará en un ITF juniors sub18 (grado 3) en Barcelona, al que acudirán deportistas de diferentes países. "Si lo ganas consigues puntos que te suman en el ranquin ITF. Mi objetivo es intentar entrar en el top 100 para en 2023 poder jugar los Grand Slams junior", comenta. Para ello, dedica la mayor parte del día a entrenar teniendo como referentes a Nadal, por su superación; y a Roger Federer y Novak Djokovic, por sus golpes. "Me gusta un poco de todos. Y Alcaraz es una motivación, aunque es un caso excepcional. Chicos como él hay pocos; está top 6 con solo 19 años y lo normal es llegar más tarde", subraya.

Celia Ansón S. Alayeto: "Jugar al tenis me hace feliz. Me gusta mucho competir; soy bastante luchadora y no doy una bola por perdida"

La joven Celia Ansón S. Alayeto, de tan solo 14 años, jugando un partido. C. A.

Mejor deportista revelación de Aragón en 2002, absoluto Aragón mixto, entre las cinco mejores jugadoras de España de su edad, clasificada para jugar en Les Petits As de Tarbes (el torneo internacional que se celebra anualmente en esa localidad francesa)... Con tan solo 14 años, Celia Ansón S. Alayeto ya sabe lo que es el éxito. En su familia también lo conocen muy bien: sus tías son María Pilar y María José Sánchez Alayeto, 'las gemelas atómicas', en su momento las mejores jugadores de pádel del mundo. Para Celia, ellas son su referente número uno. "Antes de que se pasaran al pádel, llegaron a clasificarse para Roland Garros junior", recuerda.

Viniendo de una familia de deportistas, la joven (del Real Zaragoza Club de Tenis) se ve siempre con una raqueta en la mano. A los cinco años entrenaba una vez a la semana y hace dos comenzó de lleno las competiciones oficiales, con tan buenos resultados. "Jugar al tenis me hace feliz. Me gusta mucho competir y tengo muchas amistades a través de este deporte. Soy bastante luchadora; no doy una bola por perdida. Quiero esforzarme para llegar a ser tenista profesional Mi fuerte es la cabeza y el físico tengo que mejorarlo, coger más fuerza en las piernas", explica.

A Celia Ansón S. Alayeto le gustaría estar entre las top 10 del mundo a los 18-20 años, un listón muy alto. "Sé que el camino es muy duro, pero lo quiero intentar", apunta. Y la presión y las expectativas que ha levantado, ¿cómo las lleva? "A veces bien y otras peor. Estoy aprendido. Y los buenos resultados te ayudan a estar mejor de mente", reconoce. Cuando no está entrenando, está estudiando. Este verano tiene torneos por España hasta el 20 de agosto. "Tengo energía", dice rotunda mientras descansa para enfrentarse en unas horas a otro duelo en las pistas.