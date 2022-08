Badosa pide disculpas por la malinterpretación sobre el catalán

La tenista española Paula Badosa ha pedido disculpas por la mala interpretación surgida a raíz de una entrevista con preguntas rápidas en la que comentó que el catalán no era una lengua, y ha asegurado que tuvo que expresarse así después de que el entrevistador le negara que incluyera a su lengua materna entre los idiomas que hablaba.

"Cuando hice la entrevista, que estaba en Inglaterra, el entrevistador me dijo que (el catalán) no contaba como un idioma y entonces tuve que expresarlo así", comentó Badosa en 'El Matí de Catalunya Ràdio'. En esa entrevista a la 'Lawn Tennis Association' (LTA), a la pregunta sobre los idiomas hablados, Badosa respondió: "Español, catalán, que no es una lengua pero yo la cuento igualmente, y el inglés". Una frase que despertó la polémica en las redes contra la catalana, de Begur, aunque nacida en Nueva York.

"Al despertar he visto la noticia de todo lo que ha pasado. La verdad es que estoy bastante decepcionada con todo esto", reconoció. "Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado. Es algo que me afecta y que está mal, pido disculpas por la mala interpretación", manifestó la tenista, actualmente la número 4 del mundo en el ranquin de la WTA.

Badosa retornó este miércoles a las pistas con una trabajada victoria sobre la estadounidense Elisabeth Mandlik (6-2, 5-7, 7-6) para pasar a los cuartos de final del torneo de San José (Estados Unidos), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura. La catalana, que parte como segunda cabeza de serie del evento, no jugaba desde su eliminación a principios de julio en el torneo de Wimbledon ante la rumana Simona Halep y necesitó más de dos horas y media para deshacerse de su rival, de 21 años, 240 del ranking de la WTA e hija de la checa Hana Mandlikova, ganadora de cuatro 'Grand Slams' en la década de los 80.

Badosa comenzó muy sólida el duelo y no hacía presagiar los problemas que se encontraría. Pese a perder con su saque el primer juego del partido, se rehizo con cuatro consecutivos y cerró con comodidad el primer set. "Creo que a veces es un poco confuso cuando juegas contra una jugadora con su ranking porque a veces no esperas ese tipo de marcador y piensas que no estás haciendo las cosas bien, pero para ser sincera, creo que jugué bastante bien y que lo hizo simplemente increíble", reconoció Badosa en declaraciones recogidas por la web de la WTA.