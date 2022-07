Victoria y pedida de mano en la Gran Trail Aneto-Posets: "Llevé el anillo en la mochila durante toda la carrera, no lo sabía nadie"

La Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets 2022 se recordará por muchas cosas, pero una de ellas será sin duda la pedida de mano del corredor Alberto Torres, natural de Vinaroz (Castellón) aunque afincado en Biescas, a su novia, la también corredora Noelia Lardiés, nada más cruzar la meta como vencedor de la Vuelta al Aneto, la segunda prueba más dura con 55 km y 3.630 m de desnivel.

Era la tercera participación de Alberto Torres en la Vuelta al Aneto y tenía ganas de desquitarse del segundo puesto de 2021. Casi toda la carrera fue junto a otros dos compañeros con la mente puesta en intentar rebajar su marca en 10 minutos. "En Salenques se me fueron un poco, pero luego los fui pillando y apreté en la bajada hasta Coronas, y de allí me fui ya solo. La verdad es que en la última subida tuve bastantes fuerzas y aunque llegué a meta fundido, fue porque al final lo di todo", explica con las piernas aún cargadas por el tremendo esfuerzo.

Finalmente, paró el crono en 7 horas, 19 minutos y 48 segundos. La segunda plaza fue para Cristian Callau (7:24:19) y la tercera para Etor Etxeandia (7:34:11). Asegura que ha sido "la victoria más bonita" como corredor de trail. "Me hacía mucha ilusión ganar aquí", confiesa. Y de paso se llevó el título de campeón de Aragón de Ultras ya que está federado en la comunidad "y ya me siento un aragonés más".

Pero tenía otra motivación aparte del triunfo deportivo. Y es que solo unos días antes se le ocurrió que si ganaba, le pediría matrimonio a su novia con la que lleva siete años y que también es corredora de trail. De hecho, ella tenía en mente participar también en la Vuelta al Aneto aunque una lesión de larga duración en la rodilla tras una caída se lo había impedido este año. "Tenía que llegar primero como fuera", subraya.

Ya llevaba tiempo pensando en pedírselo quizá en una cena romántica pero como sabía que ella iba a estar en la meta y que sus padres también iban a viajar desde Vinaroz para verle correr, decidió meterse el anillo en la mochila "y lo llevé toda la carrera sin que lo supiera nadie porque si me salía mal la prueba, iba a quedar muy mal", afirma. "Noelia siempre me decía cuando veía que alguien había hecho algo parecido en otras carreras, que a ella no se lo hiciera nunca porque me mataría", recuerda entre risas.

Cuando llegó a la meta, invitaron a Noelia a aguantar la cinta de la llegada y nada más cruzarla se abrazaron y Alberto le dijo que tenía una sorpresa para ella. Entonces, echó una rodilla al suelo, se metió la mano en el bolsillo de la mochila y le pidió matrimonio. "Fue muy emocionante porque todo el mundo se vino arriba, mis padres, muchos amigos...", destaca. De momento aún no tienen fecha, "pero para 2023 será seguro, lo que no sabemos es si antes o después del verano".

"Esta noche ya hemos tenido la primera despedida de solteros para celebrarlo", señala Noelia Lardiés, todavía emocionada por el momento que vivió el sábado. "Casi me muero de la vergüenza", reconoce, aunque también está muy feliz. Y deja claro que fue la primera sorprendida "ya que él no se lo había contado a nadie porque si no ganaba, no lo iba a hacer". "Cuando le vi sacando el anillo en medio de todo el mundo le dije que por favor, no lo hiciera -admite también entre risas-, pero él me agarró para que no me escapara. Al final fue muy bonito".