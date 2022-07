Este jueves ha subido el telón el Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets (GTTAP) con la primera de sus seis pruebas que se celebrarán a lo largo de la semana, el Kilómetro Vertical, que se estrenaba en el programa del evento. Con salida en Llanos del Hospital (1.750 m), 82 participantes se han enfrentado a un recorrido muy corredero de 5,4 km y 1.000 m de desnivel positivo que les ha llevado hasta la cima del Pico Salvaguardia (2.735 m).

Los más rápidos han sido el soriano Daniel Izquierdo, que ha sido la gran sorpresa de la jornada, y la alcarreña Virginia Pérez, que han completado el trazado en 44 minutos y 24 segundos y 51 minutos y 50 segundos respectivamente. Tras ellos, el argentino Diego Simón (45:16) y la catalana Anna Comet (han llegado en segundo lugar, mientras que el catalán David Prades (45:28) y la turolense Patricia Villanueva han completado el podio.

“No me esperaba ganar. He jugado mis cartas, pues conocía muy bien el recorrido, y me ha salido mejor de lo que pensaba. Como también estoy de voluntario, ahora me quedan unos días de trabajo por aquí, con toda la familia que forma esta organización”, ha declarado Dani Izquierdo, de 23 años, y que está viviendo su primera temporada centrado exclusivamente al trail running.

Por su parte, Virginia Pérez, actual líder de la Copa del Mundo de Skyrunning, ha explicado que “venía con la ilusión de hacer una buena carrera y recuperar sensaciones de cara a lo que me falta de temporada, y ha sido así. Tengo que reconocer que el valle de Benasque es mi debilidad. De hecho, me he venido a vivir cerca de aquí”.

La prueba arrancó a las 10.00 con salidas individuales de los corredores cada 30 segundos. Tras una sección neutralizada de 600 m de distancia, empezaba el tramo cronometrado, en el que cada participante ha intentado gestionar el esfuerzo como mejor ha podido en la modalidad más agónica de las carreras por montaña.

Los primeros 3 kilómetros han recorrido el histórico camino del Portillón de Benasque, una ruta que desde siglos atrás conecta estos territorios con Francia. Por aquí han pasado comerciantes y contrabandistas, peregrinos y exiliados, militares y científicos, y ahora siguen sus pasos montañeros y corredores de montaña, figuras también imprescindibles para entender actualmente el desarrollo de la montaña.

A partir de ahí, avituallamiento mediante, tocaba la sección más técnica de ascenso al Salvaguardia, con un tramo de sirga metálica y una sección final panorámica, con excelente visión de los macizos del Aneto y del Posets y, por lo tanto, de los últimos glaciares que quedan en el Pirineo. Como curiosidad geológica, las rocas cimeras (cuarcitas, areniscas y pizarras) son de las más antiguas de la provincia de Huesca, con cerca de 500 millones de años de antigüedad. Fracturadas y quebradizas, conforman el último escollo antes de la imponente atalaya que alberga la línea de meta.

La próxima carrera en salir, en la medianoche del viernes al sábado, será el emblema del evento, el Gran Trail Aneto-Posets, que contará con alrededor de 300 participantes en sus 105 km y 6.760 m positivos.