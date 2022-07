Ion Azpiroz y Patricia Bullido se imponen en la Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets

El calor no derritió el espectáculo de las carreras por montaña en un sábado en el que Ion Azpiroz y Patricia Bullido se coronaron en el Gran Trail Aneto-Posets, Marta Molist y Alberto Torres en la Vuelta al Aneto, y Anna Comet y Borja Gallardo en el Maratón de las Tucas.

La novena edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets vivió este sábado su día grande con la celebración de sus tres mayores distancias. Más de 1.700 corredores se han enfrentado a las altas temperaturas y a unos recorridos de alta montaña en los macizos más salvajes del Pirineo: el Aneto y el Posets.

A las 00:00 horas dio inicio la prueba reina desde Benasque. Centenares de personas acompañaban a los 260 participantes que tomaron la salida. Por delante, nada menos que 105 km y 6.760 m de desnivel positivo.

En la categoría masculina, pronto un cuarteto formado por Antonio Dávila, José Luis Calvo, Urko Valdivielso y Ion Azpiroz tomó el mando. Hicieron equipo durante toda la noche para superar juntos la parte más salvaje del recorrido, con el collado de Salenques (2.820 m) como techo. La bajada de Estiba Freda fue clave para el desarrollo de la competición. Dávila, Calvo y Valdivielso apretaron el acelerador mientras que Azpiroz, más experimentado, decidió dejarlos marchar.

Así pasaron por Benasque (km 55), con el primer bucle alrededor al Aneto completado, pero el sobreesfuerzo pronto hizo mella en los hasta entonces líderes. José Luis Calvo, con problemas estomacales, tuvo que retirarse en la primera subida a Cerler, tramo en el que Ion Azpiroz volvió a conectar con el grupo de cabeza. La subida al collado de Forqueta (2.860 m) puso a cada uno en su lugar, a Azpiroz en el primero y a Urko Valdivielso y a Antonio Dávila compitiendo por el segundo.

Finalmente, fue veterano Ion Azpiroz quien se llevó la victoria con un tiempo de 16 horas, 35 minutos y 16 segundos en la línea de meta. “Ha sido impresionante, me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que había animando por el recorrido. Es mi cuarta o quinta vez aquí, había subido al podio, pero nunca había ganado, así que estoy muy contento”, ha compartido el guipuzcoano, que culmina con esta victoria una compleja lesión en el tobillo que le ha tenido apartado durante casi 3 años. Tras él, Urko Valdivielso (17:20:33) se subió al segundo cajón del podio y Antonio Dávila (18:42:04) en el tercero.

Entre las chicas, Leticia Bullido dominó con mano de hierro desde los primeros kilómetros y fue abriendo distancia con el resto de corredoras a medida que superaba los numerosos escollos del trazado. Si su margen tras el anillo del Aneto era de casi 30 minutos, tras el del Posets ascendió a más de 2 horas.

“Es mi primera vez aquí. No conocía el recorrido, lo que me iba a encontrar, pero me ha sorprendido una carrera maravillosa. Los últimos kilómetros se han hecho duros por el calor, pero era algo de lo que ya estábamos avisados. Me gustaría repetir en otra de las distancias para ver de día algunos de los lugares tan bonitos por los que hemos pasado de noche”, ha explicado la corredora madrileña, que paró el cronómetro en 19 horas, 57 minutos y 36 segundos.

Las siguientes posiciones también fueron estables durante gran parte del trazado, siendo Pilar Montesinos (22:00:33) y Esther Fernández (22:50:02) las otras dos corredoras en el podio.

Por la mañana, a las 07:00 horas, partió la Vuelta al Aneto, de 55 km y 3.630 m, con 627 participantes en el arco de salida. Marta Molist y Alberto Torres fueron los claros vencedores de una prueba que lideraron desde el principio.

La catalana, vigente campeona de España de Ultras, dejó una gran marca de 8 horas, 40 minutos y 26 segundos. “Ha sido más duro de lo que esperaba por la gran cantidad de piedras y por el calor. Incluso he tenido que beber agua directamente del río, algo que no suelo hacer porque te puede sentar mal, pero no tenía otra opción”, reconocía la corredora de 40 años, a quien esperaba su familia en línea de meta. Eli Ríos (9:07:50) fue segunda y Nuria Orta (9:35:19), tercera, mientras que la primera aragonesa fue Julia Pérez (9:51:39), que se hizo con el título autonómico.

En la categoría masculina se vivió uno de los momentos para el recuerdo de esta novena edición del GTAP. El ganador Alberto Torres, que también se proclamó campeón de Aragón de Ultras, aprovechó su entrada triunfal en meta para pedirle matrimonio a su pareja, que aceptó ante la curiosa mirada del público. “Ha sido un día perfecto. Mi chica también es atleta y está pasando una temporada difícil por las lesiones, así que pensé que esta victoria tenía que ser para celebrarlo con ella”, explica el corredor de Vinaroz (Castellón), afincado en Biescas (Huesca), que paró el crono en 7 horas, 19 minutos y 48 segundos. La segunda plaza fue para Cristian Callau (7:24:19) y la tercera para Etor Etxeandia (7:34:11).

A las 08:00 horas, con una hora de adelanto para esquivar en lo posible las altas temperaturas, partieron los 728 participantes del Maratón de las Tucas, con sus 42 km y 2.500 m positivos por el valle de Estós. En lo competitivo, Anna Comet ha sido la gran protagonista de la prueba, llevándose la victoria y el récord femeninos con 5 horas, 16 minutos y 24 segundos. Además, la de Scarpa se ha llevado un meritorio con tramos muy técnicos en los que hay que ir con cuidado para no hacerse daño. Esto es alta montaña y para los que la amamos es un gusto pasar por estos sitios”, reconocía la atleta catalana, internacional con España y vencedora de pruebas tan prestigiosas como el Marathon des Sables. Segunda fue la balear Ángels Llobera (5:48:03), mientras que la oscense Laura Labarta (5:51:38) ha sido tercera.

Entre los chicos, el valenciano Borja Gallardo se impuso con un tiempo de 4 horas, 34 minutos y 10 segundos, quedándose a aproximadamente 3 minutos del récord que ostenta Marcos Ramos desde 2021. “Fui cuarto aquí en 2019 y desde entonces pensaba en venir a intentar mejorarlo. Este año, que estoy entrenando mejor, lo he podido conseguir bajando en 13 minutos mi propio tiempo, así que estoy muy contento”, explicó el corredor de 24 años, que apenas compite. Tras él, el aragonés Alberto Lasobras (4:44:24) y el segoviano David López (5:03:41) han completado el podio.

Hoy se celebrarán las dos pruebas más rápidas, la Vuelta al Pico Cerler, que arrancará a las 08:00 horas con 25,5 km y 1.250 m+ por delante, y la Vuelta al Molino, de 12,5 km y 460 m, que tendrá lugar a partir de las 09:00 horas.