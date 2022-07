El Real Zaragoza alcanza los 22.000 abonados 

Los seguidores blanquillos continúan renovando su compromiso y apoyo. El Real Zaragoza ha alcanzado la cifra de 22.000 abonados para la próxima temporada 2022-23, según informa el club aragonés en sus redes sociales.

El club 'blanquillo' comenzó la campaña de abonados el pasado 23 de junio con el lema '#LoMejorEstáPORVENIR' y el pasado 10 de julio ya contaba con algo más de 19.500 socios.

Bajo este lema el club ha querido hacer referencia a la nueva etapa que se abre esta temporada. El objetivo de los nuevos propietarios es, según se explicó en la presentación de la campaña de abonados, superar los 22.374 que hubo en la pasada campaña, una cifra que por la evolución que están llevando las nuevas altas parece factible teniendo en cuenta que todavía restan tres semanas para el inicio de Liga.

¡Ya somos 22.000 Socios abonados! 💙🤍https://t.co/ZMzciRz2BX



¡Si todavía no te has abonado, es el momento! 💪🏼#LoMejorEstáPORVENIR 🦁 — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) July 24, 2022

Novedades en el abono del Real Zaragoza

Este año, el club ha decidido mantener los precios para aquellos seguidores que renuevan un año más su fidelidad al club zaragozano, mientras que en el caso de las nuevas altas se incrementa el precio un 5%, excepto en el caso de los jubilados.

Una de las principales novedades de este año es que todos los trámites, tanto altas como renovaciones, se pueden realizar a través de internet, sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la entidad.

Hay que recordar, además, que el 28 de julio el Real Zaragoza procederá a liberar las localidades de aquellos aficionados que no hayan renovado su abono. Es decir, a partir de ese día, la localidad cuyo carnet no haya sido dado de alta nuevamente podrá cambiar de dueño y pasar a un nuevo seguidor. Pasada esa fecha, la renovación del abono continuará vigente, pero la disponibilidad del asiento ocupado en la temporada 2021/2022 ya no estará garantizada.

Por otro lado, continúan vigentes las ventajas para familias de socios. En el caso de las familias cuyos dos progenitores sean abonados tendrán todos los 'pequeabonos' y dos abonados infantiles completamente gratis.

En el caso de Gol de Pie, la principal novedad será el acceso a esta zona a con huellas dactilares, siguiendo la normativa vigente. El club gestionará la toma de huellas para el citado control biométrico a través de un dispositivo especial en las taquillas de La Romareda.

También resulta novedoso la reformulación del carné de socio simpatizante, con el que se dispondrán de nuevas ventajas: acceso al área del socio online desde septiembre, prioridad en las ventas de entradas prioritarias para socios, prioridad en la distribución de entradas de zona visitante, cupón de 10 euros para la tienda oficial, etc.