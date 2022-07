El Gran Trail Aneto-Posets cierra otra edición para el recuerdo

La novena edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP) acaba de bajar el telón. Alrededor de 2.500 corredores han escrito a golpe de zancada su propia historia a cobijo de los dos principales macizos de los Pirineos durante todo el fin de semana. La llegada a meta de los últimos corredores de la prueba reina, de 105 km y 6.750 metros de desnivel positivo, y la entrega de trofeos a los vencedores han servido una vez más para despedir una cita que ha vuelto a convertirse la gran fiesta de las carreras por montaña de Aragón.

Juan Manuel Romero ha sido el último en cruzar el arco de llegada en Benasque, acompañados por los escobas. Para ellos ha dedicado sus primeras palabras tras culminar su hazaña: “Los voluntarios son los que hacen grandes las carreras y en el GTTAP el trato que nos dan es increíble. Aunque en algunos momentos se me pasó por la cabeza, abandonar no era una opción. Corro un grupo de amigos y por una causa solidaria, dos motivos que me han dado fuerzas para terminar”.

El público entregado en la Avenida de los Tilos supo valorar su esfuerzo y le dio un recibimiento por todo lo alto. No es para menos, llevaba 36 horas y 43 minutos viajando a pie alrededor del Aneto y del Posets y finalmente logró cumplir su sueño.

Pero hoy no ha sido únicamente un día de cierre. También ha habido competición de alto nivel en las dos distancias más cortas y explosivas del evento. A las 8.00 partió la Vuelta al Pico Cerler, de 25,5 km y 1.250 metros positivos con 566 participantes. El argentino Diego Simón, que ya fue segundo en el Kilómetro Vertical, se ha proclamado vencedor con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 29 segundos. “Esto es precioso y me siento muy querido aquí, con la gente animando durante todo el recorrido. He dado todo lo que tenía y al final ha salido bien”, reconocía el atleta, que ya venció en 2018. El francés Romain Lacaste (2:13.18) y el aragonés Sergio Serrano (2:15.12) fueron segundo y tercero, respectivamente.

Entre las chicas, la alicantina Pilar Medina ha sido la primera en llegar a Benasque, tras 2 horas, 37 y un segundo de esfuerzo. Tras ella, Patricia Villanueva (2:44.59) y Ainara Urrutia (2:48.49) completaron el podio. “He disfrutado, pero también sufrido mucho. Es una carrera muy rápida y por tanto muy exigente. Eso sí, los paisajes lo hacen todo mucho más llevadero. Había estado por aquí de vacaciones y siempre quise competir en esta carrera tan multitudinaria y prestigiosa”, ha detallado la vencedora.

255 corredores han tomado la salida a las en la Vuelta al Molino de Cerler a las 9.00 para enfrentarse a los 10,7 km y 460 m positivos de la modalidad más corta y explosiva -y no menos meritoria- del GTTAP. Tras ser tercero en 2018 y segundo en 2019, Álvaro Osanz se llevó por fin su primer triunfo en Benasque. El jacetano paró el crono en 49 minutos y 3 segundos. “He puesto mi ritmo desde el principio y me he conseguido escapar en la primera subida. A partir de ahí, he regulado para volver a apretar en la parte final de descenso hacia Benasque”, ha detallado el atleta internacional. Carlos Jávega (54:36) y el legendario Raúl García Castán (56:03) le han secundado en el podio.

La categoría femenina también ha tenido una clara, la corredora del equipo Trangoworld Sonia Martín, que ha cruzado la línea de meta en una hora, 2 minutos y 8 segundos. Tras ella, Andrea Barranco (1:09.30) y Martina Laplana (1:12.51) han sido segunda y tercera. “Hoy mi cerebro solo pensaba en correr, correr y correr. Tras hacer el Maratón de las Tucas el año pasado, esta vez tocaba una distancia más corta, pero igualmente dura y preciosa. Espero volver también el año que viene”, ha expresado la ganadora.