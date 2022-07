El método japonés que te permite hacer deporte de forma ligera (y con resultados)

Con el calor no hay nada que pueda apetecer menos (y que esté más desaconsejado) que hacer deporte. Si ya de por sí se suda cuando hay 40 grados en la calle, quién se imagina poniéndose a sudar aún más de manera voluntaria entrenando. Los y las hay que sí siguen con sus rutinas durante el periodo estival (eso sí, en una sala con aire acondicionado), pero no todos los que quieren continuar haciendo deporte y no tienen esa suerte pueden sufrir los estragos del calor en su rutina.

Llegado este punto, cabe buscar una solución que pase por permitirnos entrenar, pero sin disparar en exceso las pulsaciones o sin introducir ejercicios demasiado intensos. El nuevo método japonés, llamado B-Life e ideado por los expertos en deporte Mariko y Tomoya, promete grandes resultados, sobre todo en la zona del abdomen y el torso en general, sin grandes esfuerzos o series demasiado complicadas o pesadas.

Así es el método B-Life

Este sistema se fundamenta en tres pilares básicos: trabaja varias de manera combinada (yoga, pilares, ballet...), no requiere demasiado tiempo para entrenar y promete reducir el volumen corporal sin crecer demasiado en masa muscular. Y es que al hacer ejercicio se aumenta la quema de calorías, pero al no trabajar de manera hipertrófica y no aumentar la ingesta proteica no se potencia el crecimiento del músculo.

Para iniciarse en esta rutina lo mejor es visitar el canal de Youtube de sus creadores, cuyo libro Un torso perfecto en 5 minutos es ya todo un best-seller en Japón, y ver qué tipo de ejercicios proponen y ver cuáles se adaptan a nuestro nivel deportivo. Ambos autores, Mariko y Tomoya, recuerdan que la clave del éxito para que esta rutina de sus frutos y conseguir ver resultados es la constancia: lo indicado sería practicar este tipo de entrenamientos todos los días o, al menos, entre 4 y 5 veces al día. El punto fuerte de esta rutina está claro: permite entrenar sin tener que desplazarse de casa y sin sufrir en exceso el calor al ser ejercicios sencillos y ligeros.

