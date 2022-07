Consejos para hacer deporte en la ola de calor

La ola de calor asfixia al deporte aragonés. Numerosos deportistas, profesionales y amateur, compaginan estos días sus rutinas de entrenamiento con las altas temperaturas. Daniel Osanz, Julia Aranda y Themis López son solo tres de los muchos ejemplos que reconocen que el calor afecta “muchísimo” al rendimiento deportivo. Una teoría que refuerza y explica de manera didáctica Adriana Duaso, preparadora física aragonesa y fundadora del centro de entrenamiento personal 4D.

“Existen investigaciones del año 2012 que demuestran que las altas temperaturas suponen un desplome del rendimiento, aunque se haya realizado una preparación previa. Los motivos principales son la deshidratación, el aumento de la sensación de esfuerzo que realizamos, el aumento de la frecuencia cardíaca, la hipovolemia (disminución del volumen sanguíneo habitual), entre otros”, señala la colegiada 59788 y docente de CCAFD en la Universidad San Jorge.

Duaso, además, aporta distintos consejos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar actividad física en días con temperaturas muy calurosas. “No se debe salir en horas de excesivo calor. No se van a conseguir mejores tiempos porque los resultados van a estar limitados por la temperatura. Es importante no frustrarse”, asegura. Además, la especialista recomienda “hidratarse durante el entrenamiento y controlar la pérdida de líquidos para reponerlos”.

La elección de la ropa también es importante. “Se debe elegir ropa de color claro, transpirable y ligera”, afirma. Por último, Duaso señala que ante cualquier síntoma repentino de mareo o calambre, lo que se debe hacer es finalizar el entrenamiento. “Hay que tener en cuenta que el cuerpo se adapta al entrenamiento en altas temperaturas, pero si no está acostumbrado no se debería realizar los entrenamientos habituales. Es decir, debe ir adaptándose poco a poco”, finaliza la preparadora física aragonesa.