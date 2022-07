Mundial de Atletismo: Eusebio Cáceres, octavo en longitud y Marta Pérez, a la final de 1.500

El atleta español Eusebio Cáceres finalizó esta madrugada octavo en la final de salto de longitud del Mundial de Atletismo que se celebra en Eugene (Oregón., EE.UU.), después de competir en la ronda definitiva mermado por molestias en su tobillo izquierdo, mientras que Marta Pérez logró de manera brillante clasificarse para su primera final mundialista en 1.500 metros.

El alicantino Cáceres, de 31 años, sumó un nuevo puesto de finalista en un gran evento internacional, pero sigue negado de cara a las medallas. En esta ocasión, llegó con fuertes molestias en su tobillo izquierdo, que venía arrastrando antes de llegar a este Mundial. El de Onil, cuarto en los últimos Juegos y que venía de firmar cinco competiciones seguidas por encima de los ocho metros en una temporada estival impecable, llegaba a su tercera final de un mundial con opciones de pelear por las medallas.

Comenzó saltando 7.91, colocándose tercero tras la primera ronda, ya que ningún atleta había superado los ocho metros. Esto sí sucedió en la segunda, con cinco atletas por encima de esa barrera y con un nulo del español que le hacía descender a la octava plaza. En la tercera ronda mejoró dos centímetros (7.93), pero en los tres saltos restantes hizo tres nulos, manteniendo finalmente ese octavo lugar. El chino Jianan Wang voló hasta 8.36, arrebatando el oro al campeón olímpico, mundial y europeo (aire libre y pista cubierta), el griego Miltiadis Tentoglou.

"He tenido mucha suerte de quedar octavo. Parecía que en lugar de saltar para arriba saltara para abajo. Mis sensaciones no eran malas, pero el pie no respondía. Me han tenido que anestesiar, pero no le doy importancia para los saltos que han ocurrido, no tenía más", apuntó Cáceres tras la prueba.

Marta Pérez, con su mejor marca del año

En los 1.500 metros femeninos, la soriana Marta Pérez disputará su primera final en un Mundial, en su tercera participación en este gran evento. En la semifinal, la atleta española fue colocada en la parte final de cola de carrera en los primeros compases para ir avanzando hasta mitad del grupo siempre corriendo por fuera para evitar cualquier tropiezo.

Tras una segunda vuelta en la australiana Hall, con la etíope Tsegay muy pegada a ella, empezó a tirar, Pérez no quiso descolgarse y mantuvo un séptimo puesto que le permite llegar a meta con un tiempo de 4:04.24 (su quinta mejor marca de siempre y mejor marca española del año). Ahora, la que fue novena en Tokio luchará con las mejores por hacer un buen papel en la final, que cierra el programa del día el lunes 18, aunque ya será en la madrugada del día 19 si se atiende a la hora española.

Pleno en los 1.500 masculinos

En categoría masculina, habrá pleno de españoles en las semifinales de 1.500. Ignacio Fontes, Mario García y Mohamed Katir lograron su clasificación tras tres series eliminatorias cargadas de suspense, ya que Katir entró por puestos con una sola centésima de ventaja sobre el séptimo de su serie, mientras que García fue quinto en la suya y entró con más holgura (3:35.43, mejor marca personal) en la segunda serie. Antes, el granadino Fontes, otro debutante mundialista al aire libre, llegó a ir cuarto en su serie, pero finalmente entró en séptima posición con 3:36.69 y pasó por tiempos.

Finalmente, la sevillana María Isabel Pérez, que debutaba en un Mundial, fue la mejor española en la historia en 100 metros en un Mundial por su puesto (quinta) y su marca (11.30), mejorando lo que Cristina Castro había realizado en Tokio 1991 (7ª en series con 11.55).