Marta Pérez finaliza novena en el 1.500 y firma la segunda mejor marca española 

La soriana Marta Pérez, presente en la final de 1.500 en su debut olímpico, terminó novena con una marca de 4:00.12 que la sitúa en el segundo lugar del ránking español de todos los tiempos.

Llegó a los Juegos con una marca personal de 4:06.96 y se va con casi siete segundos menos, en una gran actuación de la pupila de Antonio Serrano.

Por delante de Marta en la lista española ya sólo está la tarraconense Natalia Rodríguez, la única que ha bajado de los cuatro minutos (3:59.51).

Marta, con dos Mundiales en su historial, es ahora la española que más ha corrido en unos Juegos Olímpicos, superando la marca que acreditó la alavesa Mayte Zúñiga en Barcelona'92 (4:00.59).

Zúñiga, no obstante, sigue compartiendo con Natalia Rodríguez el mejor resultado de una española en finales olímpicas: sextas en Barcelona y Pekín, respectivamente.

"Estoy muy bien, iba esprintando a muerte para coger el diploma pero he dado todo lo que tenía. Había muchísimo nivel, me han ganado porque han corrido más que yo pero he disfrutado un montón", apuntó Marta Pérez tras la prueba.

El oro olímpico se lo llevó la Keniana Faith Kipyegon, que precedió a la británica Laura Muir y a la favorita, la neerlandesa Sifan Hassan.

Pérez se quedó a 17 centésimas de la japonesa Nozomi Tanaka y no pudo conseguir el Diploma Olímpico: "Entre el octavo y el noveno al final hay un puesto, cuando entré a la final quería disputarla y competir, no las medallas porque sabía que no eran para mí, pero quería luchar hasta el final".

La mediofondista soriana finalizó con un tiempo de 4:00.12, lo que además de suponer su mejor marca personal, la convierte en la segunda mejor marca española de la historia por detrás de Natalia Rodríguez, que tiene un crono de 3:59.51.

"Yo creo que muchos lo hemos hecho bien aquí y muchos atletas han llegado a la final, aunque hayamos conseguido pocas medallas. Todo esta gente es gente nueva, yo creo que no se sabe quien va a llegar a Paris 2024. Los que lo han hecho bien aquí pues a disfrutarlo", comentó.

La número 29 del mundo no quiso desperdiciar el momento para ensalzar el trabajo de sus compañeros de disciplina: "Hay que valorar que mis compañeros lo estén dando todo aquí en el tartan, que parece que hay días te va a dar algo".

Por último, Pérez se acordó de sus inicios en el atletismo en su Soria natal: "Quería acordarme de Ramón Zapata y del Club de Atletismo Soria, ya que sin lo bien que me lo pasaba corriendo con ellos no sería lo mismo hoy"