Carlos Mayo: "El objetivo de este Mundial está en asaltar mi marca personal"

Llegó el día. Carlos Mayo debuta este domingo en el Mundial absoluto de atletismo con un objetivo claro: ofrecer su mejor versión y tratar de rebajar su mejor marca personal. El único representante aragonés de la cita atlética, que se disputa en Oregón (Estados Unidos), compite en la prueba de 10.000 metros siendo consciente de la dificultad que implica.

Mayo se mide con rivales de gran entidad. Keniatas, etíopes y ugandeses son los grandes favoritos al título, al tiempo que el zaragozano lucha contra sí mismo. “Acercarme al decimotercer puesto que hice en Tokio sería increíble, pero hay que ser realistas. Competimos 26 atletas y, por marca personal, estoy el 24. No puedo pensar mucho más allá de ese resultado; entrar entre los 16 primeros me dejaría más que contento”, explicaba en las horas previas a una carrera a la que llega en un estado de forma óptimo.

“La preparación ha ido muy bien. He tenido la suerte de concentrarme junto a los miembros del equipo nacional de marcha y me han ayudado para hacer entrenamientos y no sentirme solo. Ha sido una de las mejores concentraciones de mi vida y creo que llego bastante bien a esta cita”, añadía Mayo, que ha planteó una temporada de menos a más.

Tras los Juegos Olímpicos de Tokio, desde septiembre hasta febrero, hizo un ciclo muy intenso y competió prácticamente todos los fines de semana. Después, comenzó a seleccionar más sus competiciones para llegar fresco al Mundial y al Europeo, que vendrá seguidamente.

“Estoy satisfecho por cómo lo he gestionado, no tengo la sensación de que la temporada se esté haciendo larga, y eso es muy importante porque siento que estoy en un estado de forma muy bueno”, valora el atleta aragonés, que en las últimas semanas ha potenciado el trabajo aeróbico para encontrarse bien en una carrera rápida como la que hoy le espera.

“Si hay un día ideal, me gustaría bajar de 28 minutos y atacar mi marca personal de 27:25. Si no es posible, estaría bien correr por debajo de los 27:28 que exigen para ir al Mundial de Budapest”, añade, antes de una prueba que estará condicionada por el calor. El pistoletazo de salida está programado a las 13.00 (hora estadounidense) y se esperan alrededor de 24 grados.

“No son las condiciones ideales, pero tampoco va a ser un clima tan exigente como en los Juegos Tokio, donde a pesar de la humedad conseguí correr en 28:04. Soy optimista. He entrenado con calor y creo que estoy adaptado a las circunstancias”, adelanta Mayo, que siente que este Mundial es como cerrar un ciclo, como volver a los orígenes del Mundial júnior en el que compitió hace exactamente ocho años. “Voy a aprovechar el momento porque puede que no vuelva a vivir algo así”, finaliza.