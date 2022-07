La aragonesa Marta Pintanel debuta en las series mundiales de triatlón

Las calles de Hamburgo (Alemania) fueron este último fin de semana el escenario del debut de la aragonesa Marta Pintanel en unas series mundiales de triatlón. En concreto, formó parte de un espectacular equipo de relevo mixto formado por Igor Bellido, Noelia Juan y Esteban Basantal. La selección finalizó en undécima posición en una disciplina en la que cada relevista debe completar un triatlón supersprint y que es olímpica desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También se celebraron las competiciones individuales élite masculina y femenina en las que, en esta ocasión, no pudieron brillar los representantes españoles. Mario Mola, tres veces campeón mundial, que no competía desde los Juegos Olímpicos de Tokio, regresó con un puesto 36. Mola no pudo meterse en el grupo de cabeza en el sector de bicicleta y terminó retrasado en esta sexta cita del Mundial. El malagueño Alberto González, que debutaba en las series mundiales, fue el español mejor clasificado, en el puesto 26, mientras que Antonio Serrat terminó en el 48.

La prueba, disputada sobre la distancia esprint (750 metros de natación en aguas abiertas, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie), tuvo una emocionante lucha final por la victoria, resuelta a favor de Hayden Wilde con un tiempo de 53:10, seguido del australiano Matthew Hauser (53:13 y del marroquí Jawad Abdelmoula (53:26).

En féminas, la triatleta española Miriam Casillas no pudo quedar cerca de las mejores en la prueba de Alemania y acabó en el puesto 48 a casi cinco minutos de bermudeña flora Duffy. Duffy hizo un tiempo de 58:37, 6 segundos mejor que la británica Beth Potter, que terminó en segunda posición, y 16 segundos mejor que la alemana Lisa Tertsch que fue tercera en la línea de meta.