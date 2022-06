Judit Polgar, la gran atracción del torneo internacional de ajedrez de Alcubierre

La húngara Judit Polgar, la única mujer que ha estado entre los diez mejores jugadores de ajedrez del mundo, será la gran atracción e invitada del torneo internacional que se celebra en Alcubierre los días 16 y 17 de julio. Valedero para el campeonato de Aragón, se espera la participación de un centenar de personas de todos los noveles y está prevista la presencia de Polgar en la ya tradicional partida de simultáneas el domingo 17 a las 18.00. Se jugará por sistema suizo a nueve rondas y supone la vuelta de esta competición después de frenar por culpa de la covid en 2010 y de haber mutado en un festival el pasado año. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de julio.

La exitosa serie de Netflix ‘Gambito de dama’ puso sobre el tablero el ajedrez femenino y el personaje de la protagonista se inspiraba levemente en Judit Polgar, que retirada de la actividad ha enfocado su carrera en la pedagogía vinculada con este deporte. La cita se ha presentado este martes en la Diputación de Huesca y en ella el periodista Leontxo García ha destacado la relevancia del torneo, por el que desde la primera edición en 2007 han pasado figuras del calibre de Anatoly Karpov, Boris Spassky o las féminas Hou Yifan y Anna Muzychuk.

“No hay ningún pueblo en el mundo de 400 habitantes, ni de más, que haya reunido a tantas figuras del ajedrez mundial”; ha valorado este experto, para quien el interés de Polgar va “mucho más allá del ajedrez. Es la única mujer en 1.500 años de historia del ajedrez que ha estado entre los diez mejores jugadores del mundo”. La pequeña de tres hermanas, recibió junto a ellas lo que se consideró un experimento educativo. “Si todas las mujeres del mundo fuesen educadas como las tres hermanas Polgar, cambiaría el modo de verse el ajedrez como algo masculino a toda velocidad”, ha aseverado García.

El periodista ha acompañado al alcalde de Alcubierre, Álvaro Amador; al presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, Rubén Cajo, y al diputado provincial Joaquín Monesma. Para Amador, había “ganas” de volver al formato físico y ha realizado un llamamiento “a todos los aficionados, aunque sea valedero para el circuito regional abrimos el abanico para que cualquier persona pueda jugar al ajedrez, es lo grande de este deporte. Personas de 5 años pueden jugar con otras de 95, no es clasista ni sexista, queremos que todos jueguen contra todos”.

En Alcubierre se trata de “dar visibilidad a la mujer y este año hemos llegado a lo más alto con Judit Polgar”. Cajo ha destacado que se trata de una “fiesta del ajedrez tanto para federados como para no federados y con premios en metálico para los cinco mejores clasificados absolutos, los tres mejores oscenses, mejor jugador femenina, mayor de 65 años, sub 16, sub 12 y mejor jugador de la localidad monegrina. También para diferentes tramos de elo. Las inscripciones se pueden realizar en el número de teléfono 628 488 315 o en el correo electrónico fada@ajedrezaragon.es.